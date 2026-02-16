Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"

Van der Poel uitgelopen op Van Aert: "Mathieu kreeg de vraag: wil je blijven wedstrijden weggooien?"
Foto: © photonews

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben een heel ander traject afgelegd de laatste seizoenen. Daar heeft Thijs Zonneveld een verklaring voor.

Zonneveld kaart in de wielerspecial van Knack aan hoe de rivaliteit tussen Van der Poel en Van Aert niet meer is wat ze was. Mathieu heeft de laatste jaren immers veel meer grote koersen gewonnen dan Wout. "Van der Poel en Van Aert hebben allebei hun eigen kwaliteiten. Van der Poel is explosiever en iets meer een killer, terwijl Van Aert bergop meer in zijn mars heeft en in tijdritten de bovenhand haalt."

Dat zou ertoe moeten leiden dat de prijzen best evenredig verdeeld worden. "Tot voor een paar jaar zaten ze vrijwel op hetzelfde niveau. Van der Poel is misschien iets meer getalenteerd, maar Van Aert compenseerde dat vaak door beter gestructureerd te trainen en te leven, zeker omdat bij Jumbo-Visma toen op dat vlak een voorsprong hadden op andere ploegen."

Dat is ondertussen veranderd. Vanuit het standpunt van Van der Poel is misschien het dieptepunt uit de carrière van de Nederlander wel het kantelpunt geweest. "Na het WK 2022 en dat hele gedoe met die luidruchtige meisjes op de hotelgang heeft Mathieu van zijn ploeg de vraag gekregen: "Wil je blijven spelen en wedstrijden weggooien, of gaan we het serieus aanpakken?'"

Er is daarna duidelijk voor die laatste optie gekozen, waardoor het potentieel van Van der Poel nog meer tot uiting komt. "Als Mathieu net zo professioneel leeft als Wout, dan zal dat tikkeltje extra talent de doorslag geven", aldus Zonneveld. "Daarnaast komt er voor Wout telkens meer druk op, waar winst voor Van der Poel alleen maar extra is."

Lees ook... 🎥 Van Aert dolt erop los met ploegmaat en zorgt voor hilariteit: "Wie wil er een zoen van Wout?"
Dat is enigszins een vicieuze cirkel: door grote zeges te boeken kun je in de jaren daarna meer ontspannen aan de start van diezelfde koersen komen. Hoe langer die triomf uitblijft, hoe meer druk er komt om die eindelijk te verwezenlijken. 

