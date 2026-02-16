🎥 Evenepoel is gewaarschuwd: Del Toro maakt meteen indruk én slaat al eerste kloofje

Isaac Del Toro heeft met overmacht de eerste etappe van de UAE Tour gewonnen. De Mexicaan neemt zo ook al een voorsprong op Remco Evenepoel in het klassement.

De strijd om het eindklassement in de UAE Tour wordt een strijd tussen Remco Evenepoel en Isaac del Toro. De eerste etappe was op papier geen rit voor de klassementsrenners, maar wel een lastige sprint.

Een valpartij verstoorde de aanloop naar de sprint bergop, met daarbij onder meer ook Jonathan Milan. De Italiaan zou zichzelf zo niet opvolgen en zo was er geen uitgesproken favoriet meer voor de ritzege.

Del Toro maakt indruk in UAE Tour

Het was wachten op een explosie en die kwam er ook van Isaac del Toro. De Mexicaanse kampioen schoot weg als een speer, Ilan Van Wilder kon het wiel van Del Toro niet houden en moest zich neerplanten.

De Nederlander Cees Bol (Decathlon-CMA CGM) kwam nog heel dicht, maar Del Toro hield stand. De Mexicaan pakte de ritzege en ook tien seconden bonificatie, waardoor hij al meteen een kloofje slaat met Evenepoel.

Zelf eindigde Evenepoel op de 20ste plaats. Dinsdag krijgt hij in een vlakke tijdrit van 12,2 kilometer de kans om het verschil met Del Toro goed te maken. Maar de Mexicaan heeft duidelijk gemaakt dat hij over een goede vorm beschikt.



