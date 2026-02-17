Ondanks eerdere belofte: Patrick Lefevere opnieuw van de partij

Patrick Lefevere zou het rustiger aandoen nadat hij lang in het ziekenhuis lag met een abces. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step blijft echter opduiken in het Midden-Oosten.

In november vorig jaar lag Patrick Lefevere ruim drie weken in het ziekenhuis met een abces op zijn lever. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step vermagerde zo'n tien kilo en mag een half jaar geen alcohol drinken.

Lefevere dook al eerder op in de VAE

Lefevere ging het ook kalmer aandoen. "Ik krijg invitaties om overal naar toe te gaan. Naar de Ronde van Dubai, of naar de teampresentatie van Soudal Quick-Step in Calpe. Ik ga het niet doen", zei Lefevere begin januari nog.

Midden januari dook Lefevere al op in de Verenigde Arabische Emiraten voor het Al Salam Championship, waar hij onder meer Jens Reynders en Julien Vermote had uitgenodigd om deel te nemen.

Lefevere aanwezig in de UAE Tour

Nu is Lefevere ook aanwezig in de UAE Tour volgens HLN. Het herstel van Lefevere na zijn zware operatie zou goed verlopen, in maart zou Lefevere opnieuw een controle ondergaan om te zien of alles in orde is.



Ilan Van Wilder, kopman van Soudal Quick-Step, begon goed aan de UAE Tour met een zesde plaats. "Het was een goeie sprint op een lastige finish. De tijdrit van vandaag moet hem ook liggen. Ik vind het een heel mooi parcours", zei Lefevere nog.