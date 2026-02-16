Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen

Meteen achterstand op Del Toro: Evenepoel laat zich niet van de wijs brengen
Foto: © photonews

Remco Evenepoel heeft geen grote rol van betekenis gespeeld in de eerste etappe van de UAE Tour. Zijn concurrent Isaac Del Toro pakte verschroeiend uit en met de bonificaties nam hij al een voorsprong van tien seconden op Evenepoel.

Evenepoel had zich vooraf voorgenomen om zich niet te mengen in de sprint om de ritzege in de eerste etappe van de UAE Tour. Fischer-Black was de vooruitgeschoven man, maar hij kwam vast te zitten achter een valpartij. 

Evenepoel sprint niet mee, Del Toro wint

En dus moest Evenepoel zelf proberen om geen tijd te verliezen. Dat deed hij uiteindelijk wel, want Del Toro won de etappe en nam zo een bonus van tien seconden. Evenepoel werd uiteindelijk 20ste. 

Evenepoel had Del Toro niet zien vertrekken in de sprint en zat ook vaak in de wind. Hij moest telkens sprinters voorbij gaan en had zo nog moeite om geen extra seconden te verliezen. Dat kon hij dus nog vermijden. 

Evenepoel panikeert niet door achterstand op Del Toro

"Sowieso ging ik niet sprinten voor de zege, ik had dus niet de mentaliteit om nog mee te strijden", zei Evenepoel bij VTM Nieuws. Dat Del Toro al meteen een voorsprong op hem nam, dat deert Evenepoel niet. 

"Morgen probeer ik in eerste instantie de rit te winnen en de leiderstrui over te nemen. Het moet me wel liggen, maar iedereen kan tegenwoordig hard met de fiets rijden. Het doel is om de rit te winnen en de leiderstrui over te nemen." 

