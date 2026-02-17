Dubbelslag in de tijdrit: Evenepoel spreekt klare taal over eindwinst in UAE Tour

Remco Evenepoel heeft een stevige dubbelslag geslagen in de UAE Tour. De wereldkampioen won de korte tijdrit en heeft nu een mooie voorsprong in het klassement.

Al 25 keer won Remco Evenepoel een tijdrit bij de profs, in de UAE Tour werkte hij zijn tijdrit van 12,2 kilometer af aan een gemiddelde snelheid van 56,1 km/u. Nooit won Evenepoel sneller een tijdrit in zijn carrière.

Evenepoel profiteerde van vroege start

"Dit was dan ook het perfecte parcours om zo hard te rijden. Ik ben heel blij dat ik dat vandaag heb kunnen doen", zei Evenepoel achteraf in het flashinterview. Voor Evenepoel is het ook zijn eerste individuele ritzege in de UAE Tour.

Evenepoel smeerde Del Toro 42 seconden aan in de tijdrit. De Mexicaan moest als leider als laatste starten, terwijl Evenepoel dan weer vroeg mocht starten. "We wisten natuurlijk dat het beter was om vroeg te beginnen."

Evenepoel vindt verdedigen aangenamer dan aanvallen

In het klassement heeft Evenepoel nu 32 seconden voorsprong op Del Toro, die hij vanaf morgen kan verdedigen in een zware bergrit. En dat ziet Evenepoel toch als een voordeel.

"Met die zware beklimmingen is het toch iets comfortabeler om te verdedigen dan om te moeten aanvallen. Dit is het perfecte scenario voor ons. Nu moeten we dit zien vast te houden tot zondag", besloot Evenepoel nog.