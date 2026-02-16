Wordt nadeel een voordeel? Evenepoel maakt duidelijke keuze voor tijdrit in UAE

Remco Evenepoel moet in de tijdrit tien seconden goedmaken op Isaac Del Toro in de UAE Tour. Dankzij het reglement mag Evenepoel zelf kiezen wanneer hij mag starten.

In de eerste etappe van de UAE Tour sloeg Isaac Del Toro meteen toe door op overtuigende wijze naar winst te sprinten. De Mexicaanse kampioen pakte zo ook tien bonificatieseconden én al een mooie voorsprong op Remco Evenepoel.

Daardoor moet Del Toro dinsdag als laatste van start gaan in de vlakke tijdrit van 12,2 kilometer op Hudayriyat Island. En dat kan een nadeel zijn voor de Mexicaan, want de wind zal aanwakkeren in de namiddag.

Evenepoel start heel vroeg aan tijdrit

Door het reglement mogen alle andere renners kiezen wanneer ze van start gaan. En daar heeft Remco Evenepoel ook gebruik van gemaakt. De wereldkampioen tijdrijden zal zijn tijdrit al heel vroeg afwerken.

Evenepoel zal al om 12u54 lokale tijd aan zijn tijdrit beginnen, dat is 9u54 Belgische tijd. Zo zal Evenepoel als vijfde renner van start gaan en wellicht minder last hebben van de wind dan Del Toro.

Kan Evenepoel tijd nemen op Del Toro?

Voor Evenepoel zal het in de korte tijdrit zaak zijn om de tien seconden achterstand goed te maken en zo veel mogelijk voorsprong te nemen op Del Toro. In rit drie is er namelijk een eerste aankomst bergop op Jebel Mobrah (13,1 km aan gemiddeld 8,1%).