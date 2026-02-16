Geconfronteerd met onbekende factor: Evenepoel tast compleet in het duister

Remco Evenepoel moet zelf toegeven dat hij met een totaal onbekende factor wordt geconfronteerd. Als hij de UAE Tour wil winnen, zal hij er moeten staan op de voor hem onbekende Jebel Mobrah.

Dinsdag en woensdag worden wellicht de eerste belangrijke dagen voor Evenepoel. Dinsdag kan hij zich als wereldkampioen tijdrijden nog eens uitleven in zijn favoriete discipline. Een dag later komt de eerste aankomst bergop eraan, op de Jebel Mobrah, een nieuwkomer in deze koers. Deze beklimming vervangt de meer gekende Jebel Jais.

In de laatste stukken van de Jebel Mobrah zouden sommige stukken uitschieters zijn tot 17%. Dat wordt afzien, maar Evenepoel kan er nog weinig over vertellen. "Hoe goed ik die klim ken? Euh, niet", moest hij toegeven bij VTM NIEUWS. Wel was Evenepoel er al van op de hoogte gesteld dat het laatste deel van de klim het zwaarste zou zijn.

Evenepoel maakt vergelijking met Angliru

Hij maakt dan ook de vergelijking met een andere beklimming die tal van wielrenners wel heel bekend in de oren klinkt. "Ja, het heeft qua karakteristieken een beetje weg van de Angliru, denk ik. De eerste zeven kilometer zijn best oplopend. Dan volgt er een stukje bergaf en daarna is het een kleine zeven kilometer heel steil", weet Evenepoel.

De renner van Red Bull-BORA-hansgrohe schat meteen de invloed van deze beklimming op het algemeen klassement in. "Het zal waarschijnlijk de belangrijkste klim worden, denk ik wel." Evenepoel hoopt om in de UAE Tour nog eens een WorldTour-klassement op zijn naam te kunnen schrijven, want dat is al een hele tijd geleden.

Iedereen verwacht strijd met Del Toro

Evenepoel heeft ook al zijn zegje gedaan over wat hij voorts nog van deze rittenkoers verwacht en met welke concurrenten hij rekening houdt. De waarnemers gaan uit van een tweestrijd tussen hem en Del Toro, de nummer 2 uit de Giro van vorig jaar.