🎥 Zwaar verdict voor Maxim Van Gils nadat hij in de hekken werd gereden

Maxim Van Gils moet een kruis maken over zijn voorjaar. Hij kwam in de sprint in de Clasica Jaen zwaar ten val en heeft een breuk in zijn bekken opgelopen.

Van Gils loopt bekkenbreuk op

In de Clasica Jaen sprintte Maxim Van Gils met Tom Pidcock en Jan Christen om de tweede plaats. Van Gils werd door Christen in de hekken gedreven en kwam zwaar ten val, de balans is zwaar voor Van Gils.

"Na medische onderzoeken in het ziekenhuis is bij Maxim Van Gils een breukje in het bekken vastgesteld. Maxim Van Gils zal de komende maanden missen. Het hele team staat achter Maxim Van Gils, in elke stap van de revalidatie."

Voor Van Gils is het een stevige domper. Vorig seizoen had Van Gils het al moeilijk in zijn eerste jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe, waarin hij slechts één keer kon winnen. Hij sukkelde ook vaak met ziekte en blessures.

Van Gils goed in het seizoen begonnen

Dit jaar liep het iets beter voor Van Gils, hij won samen met Remco Evenepoel de ploegentijdrit in Mallorca en werd ook derde in de Trofeo Andratx - Pollença na Remco Evenepoel. De Clasica Jaen was zijn derde koers van het jaar.

Christen werd voor zijn actie gediskwalificeerd, maar daar heeft Van Gils uiteraard weinig aan. De Zwitser van UAE Team Emirates-XRG, had al geen te beste reputatie en dat is er nu dus niet beter op geworden.



