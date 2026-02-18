Adam Yates deelt details over afscheid van tweelingbroer Simon en zijn eigen toekomst

Simon Yates kondigde begin januari zijn afscheid aan als renner. Voor zijn broer Adam Yates kwam dat niet helemaal als een verrassing.

Dat Simon Yates, die vorig jaar nog de Giro en een etappe in de Tour won, begin januari zijn wielerpensioen aankondigde was een grote verrassing. Ook voor zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

Afscheid Simon Yates kwam niet onverwacht voor Adam Yates

Tweelingbroer Adam Yates, die bij UAE Team Emirates-XRG rijdt, was niet helemaal verrast door het afscheid. "We hadden er al met elkaar over gesproken", zegt hij bij Sporza. Al was het op het moment zelf wel moeilijk om over te praten.

Adam Yates was in Australië voor de Tour Down Under, zijn broer was in Europa. Maar hij begrijpt ook de keuze van zijn broer om de fiets aan de haak te hangen. "Hij wist wat hij wilde en nam een beslissing."

Adam Yates denkt nog niet aan stoppen

"Simon geniet nu thuis van het leven. Hij doet nu dingen die hij niet kon doen toen hij nog wielrenner was." Zelf denkt Adam Yates, die nog een contract heeft tot eind 2028 bij UAE Team Emirates-XRG, nog niet aan stoppen.



Hij geniet nog altijd van trainingen en wedstrijden, al geeft hij wel toe dat het niveau elk jaar stijgt. Op zijn 33ste is het niet gemakkelijk om dat blijven halen en aan te houden, maar op dit moment lukt dat nog.