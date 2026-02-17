UCI is onverbiddelijk en neemt zege van UAE Team Emirates-XRG af

UAE Team Emirates-XRG had twaalf overwinningen, maar de UCI heeft de eindzege van Marc Soler in de Ronde van Murcia geschrapt. Door de strakke wind werd de tweede etappe genannuleerd en dus ook het eindklassement geschrapt.

Voor het eerst sinds 2020 was de Ronde van Murcia opnieuw een tweedaagse rittenkoers dit jaar. UAE Team Emirates-XRG domineerde de eerste etappe, Marc Soler won solo voor zijn ploegmaat Julius Johansen.

Door felle rukwinden werd de tweede etappe echter fel ingekort. In de straten van Santomera reden de renners nog een kwartier een geneutraliseerd criterium, Emils Liepins (Pinarello-Q36.5) won het sprintje.

UCI neemt eindzege van Soler in Murcia af

Marc Soler werd uitgeroepen tot eindwinnaar en UAE Team Emirates-XRG mocht zo een zege bijschrijven in 2026. De UCI heeft nu echter ingegrepen de tweede etappe geannuleerd, waardoor Soler zijn eindzege kwijt is.

Volgens UCI-regel 2.6.001 moet een rittenkoers namelijk uit meer dan twee etappes bestaan. Geen eindzege en UCI-punten dus voor het eindklassement in de Ronde van Murcia, zijn zege van de eerste etappe behoudt Soler wel.



Hetzelfde overkwam Maxim Van Gils in 2024 in de Ruta del Sol. Door boerenprotest konden toen vier van de vijf etappes niet doorgaan, Van Gils won wel een korte tijdrit van 5 kilometer, maar kreeg ook geen eindzege op zijn palmares.