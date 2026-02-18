Genekt door krampen? Evenepoel kraakt verrassend, sterke Van Eetvelt biedt Tiberi en Del Toro weerwerk

Na zijn tijdritzege stond Remco Evenepoel voor de opdracht om bergop zijn leidersplaats te verdedigen in de UAE Tour. Hij mocht daar met vertrouwen aan beginnen, maar toonde voor het eerst dit seizoen tekenen van zwakte.

De derde etappe in de UAE Tour was de rit met aankomst bergop op de Jebel Mobrah, een nieuwkomer als beklimming in deze rittenkoers. Het was dus uitkijken wat dat ging geven, met meer dan tien kilometer klimmen op het einde van de rit. De renners waren amper begonnen aan de slotklim of de vluchters van de dag werden tot de orde geroepen.

Harper reed vervolgens een voorsprong van een tiental seconden bijeen, maar waaide al snel weer terug. De steile passages moesten er natuurlijk nog aankomen en Del Toro leek al onverwacht vroeg te lossen. Daarna kregen we een beeld te zien dat we vanuit Belgisch standpunt minder graag zien: ook Evenepoel kraakte in de laatste vier kilometer.

Evenepoel leek last te hebben van krampen

Zo leken de grote namen niet meteen hun beste dag te kennen. Evenepoel leek last te hebben van krampen in zijn rechterbeen en probeerde de krampen eruit te slaan. Tevergeefs, want Evenepoel volgde al snel op meer dan een halve minuut van Tiberi, die alleen op zoek ging naar de overwinning. In Valencia deed Evenepoel Tiberi nog lossen.

De Italiaan moest wel nog rekening houden met Del Toro, want de Mexicaan herpakte zich zowaar nog volledig. Hij liet niet alleen Evenepoel achter zich, maar nam een groep met achtervolgers op Tiberi op sleeptouw. Wel een Belgisch pluspunt: Lennert Van Eetvelt kon met deze groep aanvankelijk ook nog mee. Toen ook Van Eetvelt moest passen, kon Del Toro alleen op zoek naar Tiberi.

Van Eetvelt verdedigt de Belgische eer

Lees ook... Belgische ploegleider weerlegt theorie over Evenepoel en wijst op mogelijk andere fout›

Bij aanvang van de slotkilometer had Tiberi nog een bonus van 16 seconden op Del Toro. De UAE-renner zag de koploper rijden, maar het bleef te moeilijk om die laatste kloof te dichten. Tiberi stelde de zege veilig, Del Toro werd tweede en Van Eetvelt knap derde. Evenepoel moet het eindklassement wellicht uit zijn hoofd zetten.