Lefevere onthult zijn rol in de UAE Tour en is zonneklaar over zegeloos Soudal Quick-Step

Patrick Lefevere is in de Verenigde Arabische Emiraten voor de UAE Tour. De voormalige CEO van Soudal Quick-Step heeft zo zijn redenen om daar aanwezig te zijn.

Al meer dan een jaar is Patrick Lefevere geen CEO meer van Soudal Quick-Step, maar de koers helemaal loslaten, dat doet hij niet. Lefevere is sinds maandag al van de partij in de UAE Tour.

Wat doet Lefevere in de UAE Tour?

"In België is er toch alleen maar regen, wind, het is koud. Dus ik kom naar hier voor de zon (lacht). Nee nee, ik ben hier voor de ploeg, ze zijn vriendelijk dat ik nog eens mee mag", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Verplichtingen heeft Lefevere niet in de UAE Tour, hij doet wat hij wil. Advies geeft Lefevere niet, toch niet als er hem niet om gevraagd wordt. De ploeg heeft het wel moeilijk, het wacht nog altijd op een eerste overwinning.

Lefevere over uitblijven eerste zege Soudal Quick-Step

Lefevere ziet vooral de tegenslagen van sprinters Merlier en Magnier als oorzaak van het uitblijven van zeges. Al panikeert Lefevere ook niet, want het klassieke voorjaar moet nog altijd beginnen.

"Natuurlijk, als ze de Omloop winnen of andere klassiekers is er niemand die nog over de UAE Tour praat." En ook Merlier en Magnier zullen terugkomen. Merlier is opnieuw aan het trainen, Magnier start straks in de Ronde van de Algarve.