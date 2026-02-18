Arnaud De Lie blijft scherp uithalen na incident en viseert nu ook de jury

Arnaud De Lie haalde stevig uit naar Lewis Askey nadat hij in de Clasica de Almeria bijna zwaar ten val kwam. De Lie begrijpt nog altijd niet dat de Brit geen straf kreeg.

Na een enkelblessure kon Arnaud De Lie afgelopen zondag in de Clasica de Almeria eindelijk aan zijn seizoen beginnen. De kopman van Lotto-Intermarché werd zesde, maar was vooral blij dat hij niet zwaar was gevallen.

De Lie vreesde voor zware gevolgen

Lewis Askey, lead-out van winnaar Biniam Girmay liet zich in de sprint uitzakken en ging in de weg rijden van De Lie. Hij gaf de Brit een stevige duw met de schouder en haalde nadien uit naar Askey.

"Ik moest die schouder wel zetten of ik was in het ziekenhuis beland. Mijn seizoen had er kunnen opzitten. Misschien wel mijn carrière. Ik heb me geen seconde afgevraagd waar ik had kunnen eindigen zonder dat akkefietje", zegt De Lie nu bij HLN.

De Lie begrijpt niet dat Askey geen sanctie kreeg

De Lie wil niet denken aan wat er had kunnen gebeuren, hij is al blij dat hij is recht gebleven. Maar de voormalige Belgische kampioen begrijpt niet dat Askey niet gedeclasseerd werd of een gele kaart kreeg.



Dat het hele peloton nadien Askey met de vinger wees, is voor hem geruststellend. "Alleen... de jury zag er geen graten in. Blijkbaar neemt zij wel genoegen met geweldenaars in het peloton", besluit De Lie.