Scoort Soudal Quick-Step weer in het voorjaar? Lampaert is helder over Pogacar en Van der Poel

Soudal Quick-Step heeft dit seizoen opnieuw de focus meer gelegd op de klassiekers. Al verwacht Yves Lampaert geen wonderen na amper één winter.

Krijgt Lampaert nog zijn kans bij Soudal Quick-Step?

Na het vertrek van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step heeft The Wolfpack opnieuw zijn focus meer gelegd op de klassiekers. Het trok daarvoor onder meer Jasper Stuyven en Dylan van Baarle aan. 

Met ook nog Paul Magnier en Tim Merlier zijn er bij Soudal Quick-Step nog meerdere afwerkers. Wat zal dat betekenen voor Yves Lampaert? Zal hij nog zijn kans krijgen om voor eigen succes te gaan? 

"Goh, dat moeten we nog afwachten. Ik hoop mijn werk te kunnen doen, de kopmannen afzetten in de finale. Dat ging mij vroeger altijd goed af: niet bezig zijn met zelf prijs te rijden. En wie weet kom ik zo eens in de finale terecht", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Lampaert over Pogacar en Van der Poel

Soudal Quick-Step wil dus opnieuw scoren in de klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Maar Van der Poel en Pogacar kloppen, dat zal er nu waarschijnlijk nog niet inzitten", beseft Lampaert ook. 


Volgens Lampaert is er een achterstand weggewerkt in het voorjaar, maar hij zou het straf vinden moest alles in één winter gelukt zijn. Het zal volgens Lampaert dan ook tijd nodig hebben om hun voet weer naast hen te zetten. Opnieuw de finales rijden zou al een stap vooruit zijn. 

Yves Lampaert

