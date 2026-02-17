Schrik voor monsterklim in UAE Tour? Evenepoel is klaar en duidelijk

De UAE Tour schotelt de renners de monsterbeklimming van Jebel Mobrah voor. Is Remco Evenepoel klaar voor een van de zwaarste beklimmingen van het seizoen?

Het profiel van Jebel Mobrah ziet er angstaanjagend uit. Een beklimming van zo'n 15 kilometer aan gemiddeld 8,6% en de laatste 5,75 kilometer loopt gemiddeld 12% omhoog met stukken tot zelfs 17%.

Is Evenepoel klaar voor zware inspanning?

Voor Remco Evenepoel een bijzonder stevige opdracht zo vroeg op het seizoen. Het is ook de reden waarom Evenepoel eind januari twee eendagskoersen in Mallorca toevoegde aan zijn programma.

Is Evenepoel klaar voor zo'n inspanning van 30 tot 40 minuten? "Onrechtstreeks wel. Ik heb wel al iets langere blokken gedaan op training, weliswaar niet per se bergop", zegt Evenepoel bij HLN.

Onbekende klim voor Evenepoel

Evenepoel pakte in de Trofeo Serra Tramuntana al uit met een solo van 55 kilometer. Hij heeft het dus min of meer al geoefend. Voor Evenepoel wordt Jebel Mobrah, net zoals iedereen, een ontdekkingstocht.

"Hoe goed ik die klim ken? Niet. Hij heeft een beetje weg van de Angliru, denk ik. Het wordt heel lastig, maar dat geldt voor iedereen. Bovendien kunnen wij nu verdedigen. Het is aan de rest om ons aan te vallen."



