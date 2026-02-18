Traint Van Aert te veel op de rollen? Trainer onthult stevig nadeel

Wout van Aert moet op hoogtestage in Spanje vaak op de rollen trainen. En dat kan straks in de lange klassiekers een nadeel worden.

Visma-Lease a Bike maakte dit jaar de opvallende keuze door niet naar Tenerife te trekken voor een hoogtestage, maar wel naar de Sierra Nevada. Het weer zat er de eerste twee weken niet echt mee en dus moesten Van Aert en co op de rollen trainen.

Sinds Van Aert op 4 februari aan zijn hoogtestage in de Sierra Nevada is begonnen, heeft hij tien keer een training op de rollen afgewerkt. Goed voor meer dan 16 uur op de rollen, wat toch aanzienlijk is.

Geen lange trainingen op de rollen

"Er zullen er wel een paar lopen klagen en zeuren, omdat ze zo veel op de rollen moeten zitten", zegt Loïc Segaert, trainer bij Bahrain Victorious, bij Het Nieuwsblad. Trainingen op de rollen duren ook vaak minder lang.

Van Aert zat nooit langer dan drie uur aan een stuk op de rollen, om je voor te bereiden op wedstrijden van zes uur is het ook nuttig om zes uur op de fiets te zitten. "Door zes uur lang negentig toeren per minuut je benen te laten trainen, lok je die neuromusculaire vermoeidheid uit."

Van Aert kan weer buiten trainen

Gelukkig voor Van Aert valt het weer de voorbije dagen wel mee. Zo kon hij dinsdag een training van maar liefst zeven uur afwerken, maandag was dat 4,5 uur. Over tien dagen wordt Van Aert aan de start van Omloop Nieuwsblad verwacht.