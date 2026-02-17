Eindzege in UAE Tour nog niet binnen voor Evenepoel: Lodewyck ziet twee gevaren

Eindzege in UAE Tour nog niet binnen voor Evenepoel: Lodewyck ziet twee gevaren
Foto: © photonews

Remco Evenepoel heeft een stevige bonus genomen in de UAE Tour op de concurrentie. Toch beseft ploegleider Klaas Lodewyck dat eindzege zeker nog niet binnen is.

In de Ronde van Valencia werd de tijdrit nog geneutraliseerd, in de UAE Tour telden de verschillen voor het klassement wel. Remco Evenepoel haalde stevig uit en start woensdag met een voorsprong van 32 seconden op Del Toro. 

Jebel Mobrah boezemt angst in

In de derde etappe staat er een lastige slotklim op het programma met Jebel Mobrah (13,1 km aan gemiddeld 8,2%). De laatste 6,8 km lopen gemiddeld ook 11,8% op, het zal een van de zwaarste beklimmingen van het seizoen worden. 

Lodewyck ziet nog twee valkuilen voor Evenepoel

Ploegleider Klaas Lodewyck beseft dan ook dat de eindzege zeker nog niet binnen is voor Evenepoel. "Morgen staat er natuurlijk een moordende klim op het programma. Daar zal het niet met seconden zijn", zei hij bij Sporza

En hij zag nog een tweede valkuil voor Evenepoel. "Zeker met de hitte die eraan zit te komen zullen we dan pas weten hoe het vervolg van deze UAE Tour eruit zal zien. De koers is nog niet gereden."

Lees ook... Evenepoel wilde niet winnen: ploegleider Lodewyck onthult het plan
De voorsprong van Evenepoel is dus zeker niet geruststellend. Zaterdag in de zesde rit is er nog een aankomst berg op Jebel Hafeet (10,6 km aan 6,9%), daar kan Evenepoel eventueel nog iets goedmaken als dat nodig zou zijn.

