Ploeg van Pogacar neemt drastische maatregel om wereldkampioen te beschermen

Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft op training steeds vaker last van opdringerige fans. Zijn ploeg UAE Team Emirates-XRG heeft dan ook maatregelen genomen.

Jonas Vingegaard kwam op training ten val in een afdaling nadat hij door een amateurrenner onder druk werd gezet, Tadej Pogacar onthulde op Strava dat hij van een fan een middelvinger kreeg omdat hij niet meteen tijd voor hem maakte.

Renners filmen zorgt voor gevaarlijke situaties

Joxean Fernández Matxin, ploegmanager van UAE Team Emirates-XRG, zag ook al gevaarlijke dingen gebeuren. "Vooral fans die, meegesleept door opwinding, midden op de weg beginnen te filmen", zegt hij bij AS.

"Ik ben de eerste die fans verdedigt. Onze renners stoppen elke dag voor foto's. Maar je zou toch ook niet zomaar iemands werkplek binnenlopen en hem filmen terwijl hij aan het werk is? Voor een wielrenner is die werkplek op de fiets."

UAE zet motor achter Pogacar

Tijdens een ploegstage in Spanje heeft UAE dan ook maatregelen genomen. De renners worden opgesplitst in groepjes van acht en er rijdt ook een motor achter Pogacar om het verkeer te regelen.



"Als er amateurs bijkomen, wordt de groep te groot. Wie bepaalt wie er wel en wie er niet mee mag rijden? We zetten nu een motor achter het groepje met Pogacar zodat auto's kunnen voorbijsteken en er geen lange files ontstaan."