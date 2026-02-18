Eerste stevige klimexamen van het jaar: Evenepoel weet wat hem te doen staat

Eerste stevige klimexamen van het jaar: Evenepoel weet wat hem te doen staat
Remco Evenepoel staat voor een belangrijke test in de UAE Tour. De aankomst van de derde etappe ligt op Jebel Mobrah, een loodzware beklimming.

De UAE Tour pakt dit jaar uit met een nieuwe beklimming, namelijk Jebel Mobrah. Dat is een beklimming van zo'n 13,2 kilometer lang en stijgt gemiddeld aan 8,1%. De laatste zes kilometer lopen zo'n 11% gemiddeld omhoog. 

Geen tijdverlies is belangrijkste opdracht voor Evenepoel

Remco Evenepoel verdedigt in het klassement een voorsprong van 32 seconden op Isaac del Toro, zijn grootste concurrent. "Voor mij is het vanaf nu zaak om geen tijd te verliezen", beseft Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

Als Evenepoel enkel bonificaties zou verliezen, dan kan hij daar mee leven. Zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe zal wellicht de etappe controleren, Evenepoel zal het dan moeten afmaken op de slotklim.

Wat weet Evenepoel over Jebel Mobrah?

Evenepoel staat door zijn eerdere overwinningen met vertrouwen aan de start, maar dit is toch nog van een ander kaliber. Het is net als voor bijna iedereen onbekend terrein, veel kon Evenepoel dan ook niet zeggen over Jebel Mobrah. 

"Het belooft zwaar te worden. Ik ben er nog nooit opgereden, dus dan is het altijd een beetje afwachten hoe zo’n klim verloopt. Het kan vandaag alle kanten uit, maar er zullen wel verschillen zijn", besloot Evenepoel nog. 

Lees ook... Concurrent niet onder de indruk van Evenpoel: "Hij is te kloppen"

