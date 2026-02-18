Jasper Philipsen verklaart andere aanpak die hem moet klaarstomen voor de klassiekers

De Ronde van de Algarve wordt de enige rittenkoers dit voorjaar voor Jasper Philipsen. De sprinter van Alpecin-Premier Tech wil dan ook graag scoren in Portugal.

Jasper Philipsen heeft zich de afgelopen weken klaargestoomd voor de klassiekers, over tien dagen staat hij aan de start van de Omloop Nieuwsblad. In de Ronde van de Algarve test Philipsen al eens de benen.

Philipsen klaar voor eerste koersen van 2026

"Ik ben blij om terug te kunnen koersen", zei Philipsen vooraf bij Cycling Pro Net. "Het is een fijn gevoel om tijdens de winter je vorm telkens beter te voelen worden." Is Philipsen al in vorm om meteen toe te slaan in de Algarve?

"Ik heb normaal altijd enkele koersen nodig om op mijn beste niveau te geraken, want ik kom net terug van een hoogtestage. Het zal dus afwachten worden hoe de benen zullen voelen tijdens de koers."

Geen UAE Tour, wel Algarve voor Philipsen

In de eerste etappe van de Ronde van de Algarve krijgt Philipsen al meteen de kans om de nul weg te geven in 2026. "We zijn hier met een sterke lead-out, maar de eerste koers voelt altijd aan als een eerste examen."



"Vorig jaar begon ik in de UAE Tour, nu hier in de Ronde van de Algarve. Het is een iets andere aanpak, maar het is hier altijd op en af, je moet blijven koersen. Het niveau is hier relatief hoog, het zal dus een goede voorbereidingskoers zijn."