Widar vreest voor wereldtoppers, maar spreekt ook duidelijke ambities uit

Jarno Widar is uitstekend aan het seizoen begonnen met een vierde plaats in de Figueira Champions Classic. Deze week rijdt Widar in de Ronde van de Algarve.

Goede start van het seizoen van Widar

Bij zijn debuut dit seizoen liet Jarno Widar zich meteen zien. Hij overleefde een schifting in de finale, maar kon net niet volgen toen Morgado en Aranburu wegreden, Widar verloor ook de sprint om de derde plaats.

Widar miste in zijn eerste koers van het jaar nog wat koersritme en ook zijn explosiviteit stond nog niet op punt. Dat zal volgens het 20-jarige toptalent van Lotto wel snel komen als hij meer zal koersen.

Stevige tegenstand voor Widar in Algarve

Dat doet Widar de komende vijf dagen in de Ronde van de Algarve. Met Almeida, Ayuso, Lipowitz en Onley staan er heel wat toppers aan de start. Widar kijkt uit naar de strijd, maar is ook realistisch.

"Het is een unieke kans, zo vroeg in het seizoen. Wat ik verwacht? Dat ik zal afzien. Ik zit ook nog niet op mijn beste niveau, dat mag ook niet", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Al vindt Widar ook dat hij deze winter een stap heeft gezet.



Het is voor Widar dan ook een droom om een resultaat te kunnen rijden tegen zo'n sterke tegenstanders. "En je wilt altijd het allerbeste, dat is logisch. De ploeg heeft mij ook als kopman aangeduid, ik moet mij voor niemand opofferen. Dus ja, ik ga voor een resultaat."