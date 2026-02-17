Na pauze van een jaar: Vanmarcke onthult reden voor terugkeer als ploegleider

Na een pauze van een jaar is Sep Vanmarcke opnieuw actief als ploegleider. Dat doet hij nu bij Soudal Quick-Step en het voelt voor Vanmarcke nu ook juist aan.

Voor Sep Vanmarcke is de job van ploegleider niet nieuw. Nadat hij midden 2023 abrupt een punt moest zetten achter zijn carrière door hartproblemen, ging hij aan de slag bij zijn ploeg Israel-Premier Tech als ploegleider.

Vanmarcke stopte eind 2024 als ploegleider

Eind 2024 kondigde Vanmarcke echter aan dat hij zou stoppen als ploegleider. "Ik probeerde om de beste ploegleider te zijn die ik kon zijn, maar ik heb ruimte nodig in mijn hoofd", zei Vanmarcke toen.

"Ik voel de nood om wat gas terug te nemen, tijd door te brengen met mijn familie en nieuwe levensdoelen te vinden." Vanmarcke werd vorig jaar onder meer analist en co-commentator bij Sporza.

Waarom is Vanmarcke ploegleider geworden bij Soudal Quick-Step?

Nu zit Vanmarcke opnieuw in de volgwagen, maar dan bij Soudal Quick-Step. "Ik merkte na de onderbreking wel dat ik de koers van binnenuit miste", geeft Vanmarcke toe bij WielerFlits.



Vorig jaar heeft Vanmarcke ervaren dat hij ter plaatse aanwezig zijn in koers en een band smeden met de renners en staf miste. "Dat vind ik echt wel leuk om te doen. Het voelde als de juiste weg om te bewandelen."