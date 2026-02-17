Ex-ploegleider doet boekje open over waanzinnige training van Van der Poel

Mathieu van der Poel doet niet alleen iedereen pijn in koers, maar ook op training. Michel Cornelisse weet er alles van en deelde een opvallend anekdote.

Dit voorjaar mikt Mathieu van der Poel opnieuw op winst in heel wat klassiekers. De Nederlander kan met een vierde zege in de Ronde van Vlaanderen alleen recordhouder worden en met een vierde zege in Parijs-Roubaix naast recordhouders De Vlaeminck en Boonen komen.

Stevige trainingen Van der Poel

Om zo goed te zijn in de klassiekers moet Van der Poel uiteraard ook hard trainen. Michel Cornelisse, tussen 2019 en 2023 ploegleider bij Alpecin-Premier Tech, weet ook hoe stevig Van der Poel tekeer kan gaan op training.

"Ik heb eens met Planckaert (Edward, nvdr.) gesproken", zegt Cornelisse bij De Grote Plaat. "Toen waren ze in Calpe. Mathieu reed in zijn eentje 38 per uur, en zij reden met de hele ploeg iets van 33 km/u... Op 8 uur was Mathieu meer dan 30 kilometer bij ze weggereden."

Dat Van der Poel lang traint voor hij aan de start staat en zijn wedstrijden uitkiest, is volgens Cornelisse ook een kwaliteit. "Hij gaat enkel naar wedstrijden als hij 100 procent is. Hij koerst weinig, maar wint wel veel."

Rijdt Van der Poel de Omloop Nieuwsblad?



Of Van der Poel op 28 februari aan de start zal staan van de Omloop Nieuwsblad, is nog niet duidelijk. De Nederlander stoomt zich op dit moment klaar voor het nieuwe seizoen en neemt begin volgende week een beslissing.