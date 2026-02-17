"Herinnering voor het leven": Van Aert blaast Visma-talenten van hun sokken

Voor heel wat jonge renners betekent de overstap naar Visma-Lease a Bike ook plots samen trainen met hun idolen. Onder meer Wout van Aert maakte al indruk op twee jonge Italianen.

De Italianen Francesco Baruzzi (18) en Fabio Segatta (18) zijn dit jaar nieuw bij de opleidingsploeg van Visma-Lease a Bike. De Nederlandse ploeg nam hen ook al mee op stage met alle profrenners.

En dat wil ook zeggen dat ze samen mogen trainen en leven met onder meer Wout van Aert. Hij is een van de sterren van Visma-Lease a Bike en maakte dan ook indruk op de jonge Italianen.

Jonge renners onder de indruk van Van Aert

"Hij is altijd mijn idool geweest. Hem zien en met hem praten is iets wat je niet elke dag meemaakt", zegt Baruzzi bij Bici. "Het waas een geweldige ervaring en een herinnering die me voor altijd bij zal blijven", stelde Baruzzi nog.

Ook Segatta was onder de indruk. "In het hotel zijn met Van Aert, Vingegaard en zoveel kampioenen is indrukwekkend. Het is fantastisch. Het zijn renners die ik tot vorig jaar alleen op televisie zag, nu rijden we in dezelfde ploeg."



Voor Baruzzi en Segatta komt het er nu vooral op aan om te leren van Van Aert en co en te bewijzen dat ze hun plaats verdienen in de hoofdploeg van Visma-Lease a Bike binnen enkele jaren.