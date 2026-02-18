Nieuwe domper voor Van Gils? Lodewyck heeft weinig hoopgevend nieuws

Maxim Van Gils zal lange tijd out zijn met een breuk in het bekken. Ploegleider Klaas Lodewyck vreest dat ook de Tour een moeilijk verhaal zal worden.

Het tweede seizoen van Maxim Van Gils bij Red Bull-BORA-hansgrohe was goed begonnen met een overwinning in een ploegentijdrit en een derde plaats in een eendagswedstrijd in Mallorca.

Van Gils maanden aan de kant met bekkenbreuk

De Clasica Jaen was pas zijn derde wedstrijd van het seizoen, maar daarin liep het dus mis voor Van Gils. In de sprint kwam hij zwaar ten val nadat hij door Jan Christen in de hekken werd gereden. De Zwitser bood wel zijn excuses aan.

Van Gils liep een breukje op in zijn bekken en staat enkele maanden aan de kant. Hij moet zo al zeker het voorjaar missen, in de Ardennen zou hij een tandem vormen met Remco Evenepoel tegen Tadej Pogacar.

Moet Van Gils ook de Tour missen?

Ook op de longlist van de Tour staat Van Gils, al is het maar de vraag of hij dat zal halen. "Voor de Tour zal het kort dag worden", ploegleider Klaas Lodewyck bij Sporza. "Het is sowieso een domper voor de ploeg.

"Hij heeft een duidelijke breuk. Nu zal gekeken worden hoe erg die breuk precies is." Veel meer wilde Lodewyck niet kwijt, hij laat de communicatie over de revalidatie van Van Gils aan de bazen van Red Bull-BORA-hansgrohe.