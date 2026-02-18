Concurrent niet onder de indruk van Evenpoel: "Hij is te kloppen"

De dichtste belager van Remco Evenepoel in de tijdrit in de UAE Tour was Joshua Tarling. De jonge Brit gelooft echter dat hij Evenepoel in de toekomst kan kloppen.

Vorig jaar won Joshua Tarling (22, INEOS Grenadiers) de exact dezelfde tijdrit in de UAE Tour in 12:55 en had hij dertien seconden voorsprong op Bissegger en achtien seconden voorsprong op Pogacar.

Dit jaar legde Tarling de 12,2 kilometer af in 13:08 en was hij zo'n vijf seconden trager dan Remco Evenepoel. "Het was niet precies wat ik gehoopt had, maar ik heb het goed gedaan", zei Tarling bij Cyclingnews.

Tarling gelooft dat hij Evenepoel kan kloppen

Net als heel wat andere tijdrijders botst Tarling al een tijdje op Evenepoel. Toch geeft de Brit, die Evenepoel eind 2023 al klopte in de Chrono des Nations, niet op. Hij ziet kansen om Evenepoel te kloppen.

"Hij is zeker te verslaan, maar alles moet gewoon kloppen. Op dit moment doet hij gewoon meer dingen goed, dus ik moet gewoon alles op orde krijgen en de puntjes op de i zetten", zegt Tarling.

De pas 22-jarige Brit kan nog verbeteren en zal wellicht steeds dichter komen bij Evenepoel. Vorig jaar werd Tarling vijfde op het EK, in 2024 werd hij al vierde op de Olympische Spelen en op het WK.