De Cauwer prijst Visma-winnaar, Wellens valt en veel sprinters gelost: "Wat een talent, klepper in wording!"

De afwezigheid van Van der Poel bood de kans aan anderen om revanche te nemen in Kuurne-Brussel-Kuurne. Die kans is met beide handen gegrepen door Visma-Lease a Bike, dat met Matthew Brennan de snelste man in huis had. Laporte zette hem prima af.

Zeven vroege vluchters hoopten de traditionele groepsspurt in Kuurne-Brussel-Kuurne te vermijden, maar achter hen deed er zich al een belangrijk en jammerlijk feit voor. Wellens kwam ten val en greep naar zijn sleutelbeen. Sowieso een opgave van de Belgische kampioen en het is hopen dat het niet te erg is. Ook Crabbe was betrokken bij een val.

In het peloton waren het Visma-Lease a Bike en Alpecin-renner Philipsen die de forcing voerden. Op de kasseien van de Mont-Saint Laurent reed Magnier lek. De rappe man van Soudal Quick-Step hoorde ook tot de favorieten voor winst, maar had dus net als in de Omloop met pech af te rekenen. Met De Lie, Milan en Groenewegen raakten nog belangrijke namen achterop.

Philipsen genoodzaakt tot fietswissel

Philipsen bleef maar doortrekken en op de Côte de Trieu gaf Van Baarle de beste indruk. Toen na de Kluisberg een mooi groepje wegreed, was Philipsen echter niet mee. Het kwam tot een hergroepering van een paar groepjes. Ondertussen had Philipsen zijn werk om pech te overkomen: na een lekke band ging hij over tot een fietswissel.

De finale werd aangevat met een selecte groep: er was nog van alles mogelijk. Philipsen zat dus wel nog in deze groep, maar met onder andere Girmay die eerder afhaakte ontbraken heel wat sprintersnamen. Philipsen moest in de spurt eerst nog om Berckmoes heen, maar ondertussen kwam Brennan er al door en aan de Brit was niets te doen.

De Cauwer vol lof voor Brennan

Lees ook... José De Cauwer verbaast zich over één gekke fase in de Omloop: "Dat ga je bij Van der Poel niet zien"›

Co-commentator José De Cauwer was vol lof voor de snelle man van Visma-Lease a Bike. "Met de vingers in de neus. Dit is een klepper in wording", was de voormalige bondscoach onder de indruk. "Hoe makkelijk was dat? Wat een talent!" Mozzato en Trentin werden respectievelijk tweede en derde.