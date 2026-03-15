"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

Mathieu van der Poel maakte van de slotrit van Tirreno-Adriatico een doorgedreven training. De sprinters vervloekten de Nederlander dan ook op de beklimmingen.

En of Mathieu van der Poel klaar is voor Milaan-Sanremo. In de tweede en de vierde etappe was de Nederlander de beste, in de slotrit van Tirreno-Adriatico trok Van der Poel stevig door op de beklimmingen vroeg in de etappe.

Welsford vervloekte Van der Poel

"Het was krankzinnig. De klim werd zo hard gemaakt… Ik had gelukkig mijn ploeggenoten om me heen. Telkens toen ik naar beneden zag ik 500 watt op mijn meter staan", zei Sam Welsford achteraf bij Cycling Pro Net.

"En toch pakten we ze niet terug. Op het lokale circuit moesten we keihard achtervolgen om het gat te dichten. Van der Poel deed dat allemaal in zijn eentje... Hij maakte het heel zwaar voor ons."

Bittner zag af door Van der Poel

Pavel Bittner van Team Picnic PostNL verwachtte een relatief gemakkelijke slotrit van Tirreno-Adriatico, maar kwam bedrogen uit. "Eigenlijk heb ik vandaag het meest geleden deze week…", zei de Tsjech.

"Er werd zo hard gereden bergop en ik voelde me al slecht." Toen Van der Poel na zo'n 30 km van kop ging, kwam alles weer samen. Welsford sprintte nog naar de tweede plaats, Bittner moest tevreden zijn met de vijfde plaats.