José De Cauwer klaar en duidelijk voor de start van de Giro: "Gebeurt zelden"

De Giro gaat vrijdag van start met Jonas Vingegaard als grote topfavoriet voor de eindzege. Ook José De Cauwer ziet weinig concurrentie voor de Deen, die zijn trilogie kan voltooien en de achtste renner kan worden die de drie grote rondes wint in zijn carrière.

Net zoals Tadej Pogacar twee jaar geleden staat Jonas Vingegaard als grote topfavoriet aan de start van de Giro d'Italia. Pogacar droeg in 2024 de roze trui vanaf dag twee en won met net geen tien minuten voorsprong op nummer twee Dani Martinez.

Vingegaard grote favoriet voor eindwinst in de Giro

De roze trui vanaf dag twee dragen zal moeilijk worden voor Vingegaard, want de start is niet helemaal op zijn maat. Op dag zeven is een eerste aankomst bergop met Blockhaus (13.4 kilometer aan gemiddeld 8,5%). Maar Vingegaard is wel de absolute topfavoriet voor de Giro.

Dat ziet ook José De Cauwer. "Het gebeurt zelden dat er iemand zo ver bovenuit steekt", zegt hij bij Sporza. De Cauwer denkt dan ook dat het één tegen allen zal worden, vooral omdat grote de concurrenten van Vingegaard de afgelopen weken hebben afgehaakt.

Wie worden de concucurrenten van Vingegaard?

Met Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), Mikel Landa (Soudal Quick-Step) en Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) hebben namelijk drie kandidaten voor het podium forfait gegeven voor de Giro.

De belangrijkste uitdagers van Vingegaard zullen dan ook Giulio Pellizzari en Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), Felix Gall (Decathlon-CMA CGM) en Ben O'Connor (Jayco-AlUla) worden.



Lees ook... Stevige klacht over José De Cauwer als co-commentator: "Kan NIET"›

Grote kloof tussen Vingegaard en zijn concurrenten in de Giro

Al denkt De Cauwer dat de concurrenten van Vingegaard uiteindelijk wel tegen zichzelf zullen beginnen koersen voor de ereplaatsen. Want de kloof tussen Vingegaard en zijn concurrenten is klein volgens De Cauwer.

"Eigenlijk een streep trekken. Eerst Vingegaard, dan een tijdje niks en dan beginnen we aan die andere mannen." Of de Deen zijn favorietenrol ook zal kunnen waarmaken, dat zal de komende drie weken moeten blijken.