Slecht voorjaar van Soudal Quick-Step? CEO Foré weerlegt kritiek, maar voert druk op kopman op

Jeroen Deheegher
Het is begin mei, maar Soudal Quick-Step heeft dit jaar nog meer zes zeges geboekt en wacht nog altijd op een eerste overwinning in de WorldTour. CEO Jurgen Foré panikeert echter niet, hij verwacht dat Paul Magnier de nul kan wegvegen in de Giro.

Twee ritten in de Ronde van de Algarve (2.Pro) van Paul Magnier, een rit en het eindklassement in de Ronde van Sardinië (2.1) van Filippo Zana en de Scheldprijs (1.Pro) en Ronde van Limburg (1.1) werden gewonnen door Tim Merlier

Soudal Quick-Step heeft in 2026 nog maar zes keer gewonnen en heeft nog altijd geen zege in de WorldTour. De voorbije jaren zorgde Tim Merlier daar vaak voor in de UAE Tour, maar dit jaar kon Alberto Dainese zijn rol niet overnemen. 

Na het klassieke voorjaar staat Soudal Quick-Step op de negende plaats op de UCI-ranking, voor jaar eindigde de ploeg nog op de vijfde plaats. Toch panikeert CEO Jurgen Foré voorlopig niet over het cijfermatige mindere jaar van The Wolfpack. 

Foré zag goede Stuyven en wijst naar blessures Merlier en Rex

"We reden in elk monument in de top tien, hoewel we veel pech kenden met de blessures van Tim Merlier en Laurenz Rex", zegt Foré bij HLN. Aanwinst Jasper Stuyven zorgde voor drie van de vier podiumplaatsen in de monumenten. 

Stuyven zorgde daarmee ook voor 1197 UCI-punten, op een totaal van 4945 UCI-punten, goed voor bijna 25%. Paul Magnier pakte nog maar 263 UCI-punten en won nog maar twee keer, dat moet in de Giro opgetrokken worden. 

Pakt Magnier ritzege in de Giro?

Vorig jaar was een derde plaats zijn beste resultaat in de Giro, dit jaar verwacht Foré minstens één zege. "Paul is vooraf op hoogtestage geweest en krijgt een mooie entourage mee in de vorm van een heuse sprinttrein."

Met Jasper Stuyven, Fabio Van den Bossche en Dries Van Gestel krijgt Magnier een stevige sprinttrein mee naar de Giro. Verder rekent Soudal Quick-Step ook nog op Ayco Bastiaens, Gianmarco Garofoli, Andrea Raccagni Noviero en Filippo Zana voor succes in de Giro. 

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

