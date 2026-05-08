📷 Geen rugnummer 1 voor Vingegaard in Giro: dit is de reden

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Opvallend beeld in de Giro d'Italia: niet Jonas Vingegaard maar Kaden Groves rijdt met rugnummer 1. De keuze van de organisatie zorgt voor verwarring en roept vragen op over de toekenning van het prestigieuze startnummer.

Alledaagse verwachting

In grote wielerrondes is het gebruikelijk dat de winnaar van de vorige editie of een renner van zijn ploeg het rugnummer 1 krijgt. Dat symboliseert status en continuïteit binnen het peloton. Het wordt vaak gezien als een vorm van erkenning voor de prestaties van het team en de kopman in het voorgaande seizoen, en draagt bij aan de traditie van de koers.

De beslissing van de organisatie

De organisatoren van de Giro d'Italia kozen dit jaar echter voor een andere aanpak. In plaats van de traditie te volgen, werd gekeken naar een alfabetische volgorde van de ploegen die niet iedereen meteen logisch vindt. Die keuze wijkt af van de verwachtingen rond rugnummer 1 en krijgt daardoor extra aandacht. Het roept discussie op over startnummers in grote rondes en de rol van traditie bij de toewijzing binnen het wielrennen.

Alfabetische volgorde als leidraad

Volgens die aanpak werden de teams alfabetisch gerangschikt. Daardoor viel de eer van rugnummer 1 niet aan Visma–Lease a Bike of Jonas Vingegaard toe, maar aan Kaden Groves en zijn ploeg Alpecin-Premier Tech.

Gevolgen voor Vingegaard en het peloton

Vingegaard rijdt daardoor met rugnummer 171 in plaats van het iconische nummer 1. Hoewel het sportief weinig impact heeft, zorgt het wel voor gespreksstof onder fans en commentatoren. Voor de Deen verandert er sportief weinig, maar symbolisch valt het op dat hij niet met het iconische nummer 1 van start gaat in deze editie van de Giro.

