Evenepoel rijdt geen rittenkoers meer voor de Tour: bondscoach onthult dé oorzaak

Remco Evenepoel stoomt zich de komende twee maanden klaar op de Tour de France en zal niet meer koersen tot het BK. Bondscoach Serge Pauwels weet waarom Evenepoel de Tour Auvergne-Rhône-Alpes begin juni heeft geschrapt van zijn programma.

Geen Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) meer voor Remco Evenepoel voor de Tour de France. De olympische kampioen zal zich uitsluitend met trainingen en stages klaarstomen voor de Tour de France.

Vingegaard, Pogacar en Lipowitz koersen wel nog

De volledige top vier van vorig jaar van de voormalige Dauphiné staat dit jaar dus niet aan de start. Anders dan Evenepoel gaan Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Florian Lipowitz wel nog een rittenkoers rijden de komende weken.

Vingegaard gaat zelfs de Giro (8 tot 31 mei) rijden, Pogacar kiest dan weer voor de Ronde van Zwitserland (17 tot 21 juni) als alternatief. Lipowitz zal dan weer de Ronde van Slovenië (17 tot 21 juni rijden).

Twee redenen voor lange periode zonder koers van Evenepoel

Evenepoel zal dus geen rittenkoers meer rijden voor de start van de Tour. Bondscoach Serge Pauwels ziet daarvoor twee redenen. Als Evenepoel in een bubbel kruipt, op hoogtestage, dan kan hij sterk voor de dag komen in de Tour.

Vorig jaar in de Brabantse Pijl en Amstel Gold Race maakte Evenepoel een sterke rentree na zijn revalidatie. En ten tweede zal Evenepoel ook andere accenten willen leggen dan hij tijdens de klassiekers deed.



"Hoe meer je die accenten kan leggen, hoe beter. En dat kan het best in een gecontroleerde omgeving, op training dus", zegt Pauwels bij Het Nieuwsblad. Het belangrijkste accent voor Evenepoel wordt wellicht zijn gewicht.

Gewicht verliezen belangrijkste taak voor Evenepoel

De Tour Auvergne-Rhône-Alpes is een van de zwaarste rittenkoersen van een week, volgens de bondscoach is het niet mogelijk om te weinig te eten om gewicht te verliezen tijdens de koers door het hoge niveau.

"Terwijl je op training je wel kan permitteren om lange duurtrainingen met iets minder koolhydraten af te werken om een klein calorietekort te creëren en zo wat gewicht te verliezen", stelt de bondscoach nog.

Evenepoel zou dit weekend aan een hoogtestage van zo'n drie weken beginnen in de Sierra Nevada. Hoe hij de maand juni dan precies zal invullen, is niet duidelijk. Verkenningen gecombineerd met een nieuwe stage is het meest waarschijnlijk.