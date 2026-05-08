Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Ruben Van Gucht haalt het van Jan Bakelants: sportief én komisch vuurwerk in de container

Ruben Van Gucht en Jan Bakelants zorgden voor één van de strafste én grappigste afleveringen van het seizoen, donderdag in de Container Cup. De ex-renner verloor uiteindelijk van de presentator, die niet alleen sportief verraste, maar ook alle spot moeiteloos incasseerde.

Van Gucht verrast vriend en vijand

Dat Ruben Van Gucht competitief zou zijn, stond buiten kijf. Maar weinigen hadden verwacht dat hij ook écht een toptijd zou neerzetten in de container. De sportjournalist klokte uiteindelijk af in 11’09”20 en hield daarmee niet alleen zijn podcastmaat Jan Bakelants achter zich, maar ook heel wat andere sportieve BV’s.

Van Gucht begon opvallend zelfverzekerd aan de zevenkamp. Als enige deelnemer hield hij zelfs zijn luxehorloge aan tijdens de proeven en deed hij alles ook met een joggingbroek. Op de fysieke onderdelen deed hij het meer dan behoorlijk, al liep het technisch af en toe mis. Vooral bij het golfen en schieten sloeg de frustratie toe.

Toen zijn karabijn haperde en hij met losse flodders schoot, verloor hij even zijn cool. “Kus mijn kloten eens met dat klotegeweer”, riep hij zichtbaar gefrustreerd. Toch herpakte hij zich telkens opnieuw, iets wat uiteindelijk ook het verschil maakte tegenover Bakelants.

Bakelants sterk op de fiets, maar niet sterk genoeg

Bakelants begon vooraf nog met een flinke dosis bravoure. “Het zou vrij gênant zijn als ik van een amateur verlies”, klonk het vooraf. Die uitspraak keerde achteraf enigszins als een boemerang terug.

De ex-renner liet vooral op de fiets zien dat techniek nooit helemaal verdwijnt. Hij finishte amper een halve seconde trager dan profrenner Dries De Bondt en maakte daar indruk mee.

Maar op andere onderdelen liet Bakelants steken vallen. Zijn valsspel tijdens de monkeybars — waarbij hij voortdurend op het trapje steunde wegens zijn schouder — werd afgekeurd door de jury. Ook zijn opvallende outfit tijdens het benchen zorgde voor hilariteit in de studio. Uiteindelijk moest hij vrede nemen met een tijd die twintig seconden trager was dan die van Van Gucht.

Pedro Elias stal opnieuw de show

Toch draaide deze aflevering niet alleen om sportieve prestaties. In het commentaarhok zorgden Pedro Elias en Wesley Sonck opnieuw voor een spervuur aan grappen.

Vooral Van Gucht kreeg het zwaar te verduren. Pedro Elias beloofde vooraf nog geen mopjes te maken over diens privéleven, om nauwelijks enkele seconden later al uit te halen: “Hij loopt snel, hij is het gewend om weg te lopen wanneer iemands partner thuiskomt.”

Daarna volgden de kwinkslagen elkaar in sneltempo op. Opvallend: Van Gucht kon er zelf telkens om lachen. Zijn droge replieken en zelfspot maakten hem misschien nog populairder dan zijn sterke prestatie.

