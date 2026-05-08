Waarom Wout van Aert populairder blijft dan Pogacar, Van der Poel en Evenepoel

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
In het moderne wielrennen draait populariteit niet langer alleen om winnen. Renners die kwetsbaarheid tonen, tegenslagen verwerken en emoties delen, bouwen vaak een sterkere band op met supporters dan pure veelwinnaars.

Wielrennen houdt meer van verhalen dan van cijfers

Sportief bekeken winnen Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel de voorbije jaren veel meer grote wedstrijden dan Wout van Aert. Toch blijft Van Aert in België misschien wel de populairste renner van allemaal.

Dat heeft veel minder met palmares te maken dan vaak gedacht wordt. Wielersupporters voelen zich sterker verbonden met renners die strijd, twijfel en teleurstelling tonen dan met onaantastbare winmachines.

Van Aert verloor monumenten op dramatische wijze, kende zware valpartijen, miste grote doelen en werd meermaals tweede op het hoogste niveau. Precies daardoor herkennen supporters zich in hem.

De kracht van kwetsbaarheid

In het moderne wielrennen zijn emoties zichtbaarder geworden dan vroeger. Renners spreken openlijk over druk, angst, familie en mentale belasting. Dat verandert ook hoe supporters naar hen kijken.

Bij Van Aert speelde dat de voorbije jaren voortdurend mee. Zijn zware valpartijen, de kritiek na verloren klassiekers en zijn moeilijke terugkeer maakten hem menselijker in de ogen van het publiek.

Toen hij uiteindelijk opnieuw won in Parijs-Roubaix, reageerden supporters bijna emotioneel opgelucht. Zelfs ploegmaats beschreven hoe diep die overwinning binnenkwam.

Dat zie je minder bij Pogacar of Van der Poel. Hun dominantie wekt bewondering op, maar creëert tegelijk meer afstand. Ze lijken soms bijna onklopbaar, terwijl Van Aert vaker de renner is die moet terugvechten.

Ook Evenepoel botst op dat verschil

Het contrast met Remco Evenepoel is in dat licht ook heel interessant. Evenepoel won op jonge leeftijd een grote ronde, wereldtitels en monumenten, maar lokt tegelijk meer verdeeldheid uit.

Dat komt deels door zijn uitgesproken karakter en de enorme verwachtingen rond hem. Supporters bewonderen hem, maar voelen minder vaak dezelfde emotionele identificatie als bij Van Aert.

Van Aert straalt ondanks zijn status nog altijd iets bereikbaar uit: familieman, harde werker, renner die successen niet cadeau krijgt.

Supporters willen geen machines meer

Het moderne publiek zoekt meer dan overwinningen alleen. Documentaires, sociale media en open interviews hebben ervoor gezorgd dat supporters zich willen herkennen in sporters.

Net daarom zijn renners die vallen en terugkeren soms populairder dan renners die bijna alles winnen. In een tijdperk van marginal gains en perfecte trainingsschema’s blijft emotionele herkenbaarheid misschien wel de krachtigste vorm van populariteit in het wielrennen.

De Tour de France wordt steeds jonger, maar er is één grote uitzondering

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
