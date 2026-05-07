Cadeautje uitgedeeld aan Bredewold: Kopecky verklaart waarom ze ritzege wegschonk

Opnieuw een een-tweetje voor SD Worx-Protime in de Vuelta Femenina. Na de ritzege van Kopecky voor Van der Breggen liet de Belgische nu de overwinning aan Bredewold. Een plannetje dat voor de etappe al was besproken.

SD Worx-Protime controleerde de vijfde etappe van de Vuelta Femenina voor leidster Lotte Kopecky. Zij zou zo opnieuw kunnen sprinten voor de overwinning, de laatste kans voor de twee zware aankomsten bergop die nog komen.

Het plannetje van SD Worx-Protime kwam ook helemaal goed uit. Bredewold trok de sprint aan en Kopecky leek makkelijk naar de overwinning te sprinten. Maar Kopecky hield nog in en schonk de zege aan Bredewold.

Kopecky legt plannetje van SD Worx-Protime uit

"Dat hadden we vanmorgen al beslist", legde Kopecky uit bij Sporza. "Ik moest zelf in de gaten houden of er niemand over ons zou komen. Anders moest ik ervoor zorgen dat ik voor Mischa eindigde."

Bredewold had in de etappe die Kopecky won veel werk opgeknapt, de Belgische kopvrouw wilde dan ook iets terugdoen voor de Nederlandse. Een zege voor de ploeg is voor Kopecky dan ook het belangrijkste.

Bredewold is Kopecky dankbaar voor zege in de Vuelta

Voor Bredewold is het pas haar eerste overwinning van het seizoen, in de Brabantse Pijl werd ze tweede. "Ik ben zo dankbaar dat ik de vrijheid krijg. We wilden de rode leiderstrui van Lotte uiteraard niet weggeven, maar we hadden een ideaal plan."





"Lotte zou over mij gaan als dat nodig was geweest. Maar we kregen het gedroomde scenario", besloot Bredewold nog in het flashinterview. Kopecky blijft zo leider in het algemeen klassement, in het puntenklassement neemt ze de leiding over van Koch, ze heeft elf punten voorsprong

Groene trui nieuwe doel van Kopecky

Voor Kopecky wordt de groene puntentrui nu het nieuwe doel in de Vuelta. De aankomst van de voorlaatste etappe ligt namelijk op Les Praeres. Nava (3,9 km aan gemiddeld 12,6%), voor Kopecky is dat veel te zwaar. Op zo'n 23 kilometer van de streep ligt er wel nog een belangrijke tussensprint.

🚴🇪🇸 | De koers blijft altijd verrassen. Lotte Kopecky lijkt perfect geplaatst te zitten om te winenn, maar de rode trui houdt in en gunt lead-out Mischa Bredewold de zege. 🫤 #LaVueltaFemenina



