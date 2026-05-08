Reputatie van Gran Fondo helemaal om zeep door twee Italiaanse renners

De Italiaanse amateurwielersport wordt opnieuw opgeschrikt door een dopingschandaal. Twee renners uit het Gran Fondo-circuit testten positief op EPO. Vooral de naam van Felice Giangregorio zorgt voor beroering, omdat hij al eerder werd geschorst voor hetzelfde middel.

Nieuwe EPO-gevallen in Gran Fondo-circuit

Het Italiaanse amateurpeloton staat onder druk na de bekendmaking van twee nieuwe positieve dopingtests. De nationale antidopingcommissie maakte bekend dat Felice Giangregorio (38) en Bartolomeo Campailla (37) voorlopig zijn geschorst nadat bij controles erytropoïëtine, beter bekend als EPO, werd aangetroffen.

Beide renners zijn actief in het populaire Gran Fondo-circuit, waar langeafstandswedstrijden voor amateurs bijzonder populair zijn. De positieve tests zorgen opnieuw voor discussie over dopinggebruik in het amateurwielrennen, een probleem waar de Italiaanse bond al langer tegen probeert op te treden.

Recidive weegt zwaar door

Vooral de zaak rond Giangregorio krijgt veel aandacht. De Italiaan werd in het verleden namelijk al eens gesanctioneerd voor het gebruik van dezelfde verboden stof. Dat maakt hem een recidivist, wat bij een definitieve veroordeling mogelijk tot een zwaardere straf kan leiden.

EPO is een van de bekendste dopingmiddelen in de wielersport. Het hormoon stimuleert de aanmaak van rode bloedcellen, waardoor sporters meer zuurstof kunnen opnemen en hun uithoudingsvermogen verbeteren. Net daarom wordt het middel vaak gelinkt aan duursporten zoals wielrennen en langeafstandslopen.

Wachten op analyse van staal B

De voorlopige schorsing blijft van kracht tot ook de analyse van het zogenoemde B-staal is afgerond. Pas daarna kan een definitieve disciplinaire procedure worden opgestart en volgt eventueel een officiële sanctie.





In Italië wordt de amateurwielersport de voorbije jaren steeds strenger gecontroleerd. Vooral in het Gran Fondo-circuit voerden de antidopinginstanties het aantal controles op, nadat meerdere verdachte dossiers aan het licht kwamen.

Imago van amateurwielrennen onder druk

De nieuwe gevallen zijn een nieuwe klap voor het imago van het amateurwielrennen in Italië. Organisatoren en federaties proberen al langer de sport geloofwaardiger te maken, maar herhaalde dopingschandalen blijven voor reputatieschade zorgen.

Doping en fraude in het amateurwielrennen blijft een probleem. Het doet ook een beetje denken aan de zaak van voormalig topchef Luc Bellings. Hij zou zijn startnummer en timingchip hebben doorgegeven aan een ploegmaat, die vervolgens in zijn plaats de wedstrijd reed om zo kwalificatie voor het WK af te dwingen.

De fraude werd ontdekt na een klacht en een onderzoek door de Belgische wielerbond, waarna het dossier werd doorgestuurd naar de UCI. Naast de onmiddellijke uitsluiting werd ook verwezen naar eerdere problemen van Bellings, die in het verleden al geschorst werd voor dopinggebruik.