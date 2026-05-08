Nacht in het ziekenhuis: Liam Slock doet zijn verhaal over missen van de Giro

Geen debuut in de Giro voor Liam Slock (25). De Belgische renner van Lotto-Intermarché werd na de Famenne Ardenne Classic ziek en moest zelfs even naar het ziekenhuis. En dat terwijl hij van de Giro toch een doel had gemaakt.

Lotto-Intermarché was aan het feest in de Famenne Ardenne Classic met winst van Arnaud De Lie, maar al snel ging die vreugde liggen. Enkele renners van de ploeg werden ziek, onder meer kopman De Lie en ook Liam Slock.

Slock belandde nacht in het ziekenhuis door ziekte

De 25-jarige Slock is in de nacht van maandag op dinsdag ziek geworden, hij kreeg buikloop en moest ook overgeven. Dinsdagmiddag viel Slock tijdens het eten flauw, waardoor hij ook naar het ziekenhuis moest.

Daar werd Slock ook een nacht gehouden ter observatie, om vocht toe te dienen en extra onderzoeken te doen. Woensdag op het vliegtuig stappen richting Bulgarije voor de start van de Giro, dat zou absoluut niet lukken voor Slock.

Slock had goede vorm te pakken voor de Giro

En dus werd hij in de selectie van de Giro vervangen door de Brit Joshua Giddings. "Heel spijtig", zegt Slock bij HLN. "Van de Giro had ik een specifiek doel gemaakt. Ik had ook een paar ritten aangeduid waarin ik kon proberen om mee te gaan in een vlucht om een goeie uitslag te rijden."

In de Ronde van Catalonië had Slock zijn goede vorm laten zien, twee keer zat hij in de vroege ontsnapping. In de tweede etappe werd hij pas in de slotkilometer ingelopen, maar een goed resultaat zat er wel niet meer in.





Rijdt Slock nog de Tour of de Vuelta dit jaar?

Slock hoopt dit jaar nog een grote ronde te kunnen rijden, al zijn de plaatsen in de Tour wel bijzonder duur. De Vuelta rijden, net als vorig jaar, zou Slock helemaal niet erg vinden. Hervatten hoopt Slock te doen in de Vierdaagse van Duinkerke (20 tot 24 mei).