Jeroen Deheegher
Nys was geen fan: bondscoach zegt waarom mislopen olympisch statuut slecht is voor het veldrijden
Het veldrijden krijgt dan toch geen plaats op de Olympische Winterspelen in 2030. Bondscoach Angelo De Clercq reageert ontgoocheld, want hij vond dat de sport die erkenning nodig heeft om verder te mondialiseren.

Er kwamen de afgelopen maanden goede signalen over de toevoeging van veldrijden aan het programma van de Olympische Winterspelen in 2030. Het IOC plooit echter niet en veldrijden krijgt geen olympisch statuut. 

In de veldritwereld waren de meningen over het toevoegen van het veldrijden aan de Winterspelen verdeeld. Onder meer Belgisch kampioen Thibau Nys was er alleszins een koele minnaar van. 

Nys was geen fan van olympisch statuut veldrijden

"Dat vind ik zo geforceerd", zei Nys net voor het BK bij Sporza. Nys had zijn twijfels over de meerwaarde voor het veldrijden van het olympische statuut. "We zijn heel groot in België en het heeft jarenlang perfect gewerkt op deze manier."

Volgens Nys moest er dichter bij huis gezocht worden naar oorzaken waar het fout loopt in het veldrijden. Hij vond dan ook niet dat het veldrijden thuishoort op de Winterspelen en die mening heeft dus ook het IOC. 

Bondscoach De Clercq ontgoocheld door uitblijven olympisch statuut

Belgisch bondscoach Angelo De Clercq vindt het dan weer jammer dat veldrijden dan toch niet olympisch wordt. "Dat zou nochtans het laatste stapje naar de mondialisering van onze sport geweest zijn." 

In de top twintig van de UCI-ranking in het veldrijden staan dan ook negen Belgen, zeven Nederlanders, één Spanjaard, één Brit en één Zwitser. Vooral de Lage Landen domineren het veldrijden dus. 

Terwijl er wel goede jonge crossers zijn in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië, maar zij kiezen steeds vaker voor de weg of het mountainbiken. Paul Seixas heeft in 2022-2023 en 2023-2024 bij de junioren in het veld gereden, maar sindsdien niet meer. 

Volgens de De Clercq worden die jongeren dan ook veel te snel weggeplukt. Met een olympisch statuut zouden federaties veel meer subsidies krijgen en investeren in het veldrijden, waardoor jonge toprenners langer in het veld zouden blijven. 

