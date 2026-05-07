Lotto-Intermarché met handen in het haar, stevige domper voor kopman De Lie voor de Giro

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Lotto-Intermarché moest de ploegenpresenatie van de Giro afwerken met amper vijf renners. Kopman Arnaud De Lie was afwezig door ziekte, twee van zijn ploegmaats waren zelfs nog niet aanwezig in Bulgarije.

Geen acht renners, maar wel slechts vijf op de ploegenpresentatie. Voor Lotto-Intermarché is de Giro al met een valse noot begonnen. De Belgische ploeg moest het onder meer doen zonder kopman Arnaud De Lie

Twijfels over zieke De Lie voor de Giro?

De voormalige Belgische kampioen won vorige zondag nog de Famenne Ardenne Classic en tankte zo wat vertrouwen voor de Giro, maar werd op het vliegtuig naar Bulgarije ziek. Hij paste dan ook voor de ploegenpresentatie om te rusten 

De Lie zou wel fit geraken voor de start van de Giro, vrijdag in het Bulgaarse Nessebar. Toch is het opnieuw een domper voor De Lie, want vooral in het begin van de Giro liggen er heel wat kansen voor de sprinters. 

Voor De Lie moet het ook in het begin van de Giro gebeuren, want hij zou enkel de eerste week rijden om zich daarna te focussen op andere doelen. Tijd om te herstellen tijdens de Giro heeft De Lie dus bijna niet. 

Menten en Giddings ook afwezig voor ploegenpresentatie

Naast De Lie waren ook Milan Menten en Joshua Giddings afwezig tijdens de ploegenpresentatie. Menten was ook ziek geworden na de Famenne Ardenne Classic en bleef nog wat langer in België om uit te zieken. 

Giddings was dan weer opgeroepen als vervanger van de zieke Liam Slock en moest ook de afreis nog maken naar Bulgarije. Giddings en Menten worden net als De Lie gewoon aan de start verwacht van de Giro. 

