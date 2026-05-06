🎥 Wout boven Mathieu gezet: "Belachelijk van Van der Poel en binnen tien jaar zal het nog belachelijk zijn"

Kevin Vanbuggenhout
Wie kiest tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, zal meestal voor die laatste kiezen op basis van zijn palmares. Zich baserend op het voorjaar van 2026 schat Chris Horner de prestaties van Van Aert hoger in.

De Amerikaan maakt een Power Ranking van de best presterende renners in 2026 tot dusver. Horner vindt Van Aert de zesde beste renner en plaatst hem één positie hoger dan Van der Poel. "Ja, ik zet Wout van Aert boven Mathieu van der Poel. Waarom? Wel, hij versloeg Van der Poel in Parijs-Roubaix." Dat is echter slechts een van de redenen.

"Na zijn enkelblessure in het veldritseizoen presteerde hij constant", looft Horner Van Aert. "We zagen zijn vorm gestaag verbeteren. In de laatste Tirreno-rit probeerde Van der Poel een vermogenstraining in aanloop naar Milaan-Sanremo. Ik vond het toen belachelijk en ik vind het nog altijd belachelijk. Binnen tien jaar zal het ook nog altijd belachelijk zijn."

Horner kritisch voor inspanning Van der Poel

Horner meende eerder al dat Philipsen die rit had kunnen winnen met de hulp van de ploeg. "Er is geen reden om in de laatste Tirreno-rit nog een zware inspanning te leveren om klaar te geraken voor Milaan-Sanremo. Dat klein beetje training gaat het verschil niet maken. Terwijl Van der Poel op kop reed, maakte Van Aert een kloof dicht."

Ook daarna waren er nog momenten aarop Van Aert imponeerde. "Na zijn valpartij in Milaan-Sanremo keerde Van Aert nog terug tot in de achtervolgende groep en werd hij nog derde. Daarna maakte hij er een show van in Parijs-Roubaix tegen Pogacar en was hij tactisch briljant op de laatste kasseistroken." Van Aert liet dus heel wat mooie dingen zien.

Analisten vaak lovend over Van Aert

Lees ook... 🎥 Van Aert denkt zelf ook wat van de enorme emoties bij mensen die hij totaal niet kent
Dat schat Horner, de Vueltawinnaar van 2013, naar waarde op zijn YouTube-kanaal. Horner is natuurlijk niet de enige analist die onder de indruk is van Van Aert. In het verleden mocht Van Aert ook rekenen op mooie woorden van ondere andere José De Cauwer, Tom Boonen, Sep Vanmarcke en Jan Bakelants. 

🎥 Van Aert denkt zelf ook wat van de enorme emoties bij mensen die hij totaal niet kent

