Jeroen Deheegher
Evenepoel zal twee maanden niet koersen: bondscoach ziet Van Aert als uitzondering op de regel
Remco Evenepoel zal twee maanden niet koersen voor de Tour de France, om zich helemaal te kunnen klaarstomen. De olympische kampioen is zeker niet de enige die vooral trainingen gebruikt als voorbereiding, bondscoach Serge Pauwels ziet Wout van Aert stilaan een uitzondering worden.

Van Luik-Bastenaken-Luik op 26 april tot het Belgisch kampioenschap op de weg op 28 juni zal Remco Evenepoel niet meer koersen. Hij wil zich op die manier optimaal voorbereiden op de Ronde van Frankrijk. 

Nog één koersdag voor Evenepoel voor de Tour

Evenepoel schrapte de Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) van zijn programma, onder meer om frisheid in te bouwen en gewicht te kunnen verliezen. Daar heeft Evenepoel nog zo'n twee maanden voor, de Tour start op 4 juli in Barcelona. 

Dat renners steeds minder koersen en meer trainen, is al langer een trend in het wielrennen. Pogacar had tot eind april slechts vijf koersdagen, hij bereidde zich op elke klassieker telkens voor met trainingen. 

De voorbije vier seizoenen had Pogacar ook nooit meer dan 60 koersdagen per jaar, in 2023 en 2025 kwam hij zelfs maar aan 50 koersdagen. Ook andere toppers stomen zich steeds meer klaar met trainingen in plaats van met koersen. 

Van Aert komt goed uit een grote ronde

Ook bondscoach Serge Pauwels merkt dat niet heel veel renners nog veel koersen nodig hebben om goed te zijn. Al zijn er natuurlijk wel nog altijd uitzonderingen op de regel en Pauwels kent ook het perfecte voorbeeld. 

"Langs de andere kant heb je wel iemand als Wout van Aert, die drie weken grote ronde heel goed verteert en dat voor hem de ideale voorbereiding is om één of twee weken later op topniveau te zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

Vuelta als ideale voorbereiding voor Van Aert?

Het is ook de reden waarom Van Aert de Vuelta (22 augustus tot 13 september) zal rijden als voorbereiding op het WK op de weg op 27 september. Van Aert bewees al eerder dat hij goed uit een grote ronde komt.

Dat was in 2024 het geval op de Olympische Spelen in Parijs. Zes dagen na het einde van de Tour pakte Van Aert verrassend brons in de tijdrit, in Canada hoopt Van Aert dat te kunnen herhalen. 

