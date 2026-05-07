🎥 Ex-winnaar van grote ronde is er zeker van: "Van der Poel momenteel helemaal niet blij met zijn seizoen"

Mathieu van der Poel zal de pech die hij in Parijs-Roubaix kende nog wel eens vervloeken. Aangezien hij ook niet won in Sanremo of de Ronde van Vlaanderen, bleef hij zonder monumentale zege achter. Chris Horner denkt dan ook dat Van der Poel voorlopig niet blij kan zijn met zijn seizoen.

De Amerikaanse ex-renner heeft op zijn YouTube-kanaal een Power Ranking opgesteld van de voorlopig zeven best presterende renners in 2026. Hij zet Van der Poel pas op een zevende plaats. "Was hij dit seizoen sterk? Ja. Gaat hij momenteel blij zijn met zijn seizoen? Helemaal niet." Horner wijst naar de interviews van VDP.

Van der Poel benadrukt plots het belang van de Tour, normaal niet zijn meest favoriete koers. "Dat komt omdat hij het verlies van een Monument moet goedmaken. Dat kun je alleen doen in de Tour. Het enige wat voor meer of evenveel mediabelangstelling zorgt, is het behalen van ritzeges in de Tour." Er zou dan meer dan één ritzege moeten volgen.

'Net niet' voor Van der Poel in Monumenten

Horner is er zeker van dat Van der Poel voorlopig ontgoocheld moet zijn. "Hij begon fantastisch in de Omloop. Hij won twee ritten in de Tirreno, maar kwam tekort tegen Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Voordien werd hij gelost in Milaan-Sanremo. In Parijs-Roubaix was zijn ploeg tactisch niet voorbereid op materiaalpech bij Van der Poel."

Horner spaart Alpecin-Premier Tech dus niet. "Je weet dat er altijd mechanische moeilijkheden zullen zijn in Parijs-Roubaix. Hij had andere pedalen dan zijn ploegmaats en raakte achterop. Hij kwam tot op 25 seconden van Pogacar maar kreeg het gat niet dicht." Daardoor viel Van der Poel voor het eerst sinds 2022 naast het podium in Roubaix.

Zegereeks Van der Poel in Roubaix onderbroken

Toen werd hij pas negende, na een derde plaats in die stoffige editie van 2021. In 2023 won Van der Poel voor het eerst Parijs-Roubaix en dat deed hij nog eens fijntjes over in 2024 en 2025. Na de editie van 2026 noemde onder meer Tom Boonen hem de beste man in koers. Daar koopt Van der Poel echter weinig voor.