🎥 Zege en leiderstrui voor Quick-Step: openingsetappe ontsierd door zware valpartij

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
De openingsetappe van de Giro werd gewonnen door Paul Magnier. Op 500 meter van de finish was er echter een zware valpartij, waardoor er met slechts een tiental renners gesprint werd voor de overwinning.

Goed nieuws over Groenewegen en Groves

De twee sprinters waar vooral naar gekeken werd na de zware valpartij in de Giro waren Dylan Groenewegen en Kaden Groves.

Unibet Rose Rockets liet meteen na de finish dat Groenewegen de nodige pijn heeft en enkele medische checks onderging, maar er werden geen urgente problemen vastgesteld. Later vanavond volgen nog meer controles.

Bij Alpecin-Premier Tech waren ze uiteraard ook ontgoocheld dat Kaden Groves niet kon meesprinten voor de overwinning en de roze leiderstrui. “Niet zoals we ons de start van onze Giro hadden voorgesteld”, klonk het op de socials van de ploeg. Er was meteen ook aandacht voor de situatie van Groves.

“Na een eerste medische controle lijkt Kaden, het grootste slachtoffer van de crash in de finale, oké te zijn”, klonk het. “Het is niet anders… nog 20 etappes te gaan”, besloot men.

Nummer twee Tobias Lund Andresen: "Er werden veel ellebogen uitgedeeld"

Tobias Lund Andresen greep net naast de leiderstrui. Hij werd tweede, na Paul Magnier en was duidelijk heel erg ontgoocheld. De chaos in de slotkilometer, met de zware valpartij tot gevolg, was gigantisch groot.

“Als er iemand anders in mijn wiel had gezeten, dan had ik gewonnen. Helaas zat Magnier er… Hij was vandaag echt heel sterk”, vertelt hij aan Eurosport.

Hij was niet te spreken over wat er allemaal gebeurde in de laatste rechte lijn. “Er werden heel veel ellebogen uitgedeeld en ja, dan is het onvermijdelijk dat er gevallen wordt”, besloot hij.

Jasper Stuyven hoorde de valpartij gebeuren

"Ik heb de valpartij horen gebeuren", zegt Jasper Stuyven die ploegmaat Paul Magnier aan de overwinning hielp bij Het Laatste Nieuws. "Het verbaast me niet dat er gevallen is, het was supersmal en er was ook dat 'boorduurke'."
 
"Iedereen heeft het super gedaan, ook de klimmers. En Paul is goed kalm gebleven, heeft alles gedaan zoals het moest. Dit is een perfect begin. Het is de eerste keer voor mij dat iemand in de ploeg de roze trui heeft. Daar gaan we van genieten", besluit hij.
Er is heel veel kritiek op de smalle laatste rechte lijn. "Crimineel, die hekken met pootjes op de weg op 500 meter van de finish. Echt, crimineel", klinkt het bij ex-wielrenner en journalist Thijs Zonneveld op sociale media.
Paul Magnier is ontzettend trots op zijn ploegmaten

Paul Magnier won de sprint en was uiteraard heel erg blij met zijn overwinning. "Ik ben zo trots op het werk van de ploeg en mijn eigen prestatie", zei De Gransman meteen na afloop van de koers in het flashinterview. "Ik ben zo blij met de roze trui. Het was heel hectisch in de finale, iedereen zat nog fris na een makkelijke dag. We wisten dat het tricky zou worden met die smalle weg, maar Jasper (Stuyven, red.) en Dries (Van Gestel, red.) hebben het geweldig gedaan." Morgen mag hij pronken in de roze leiderstrui.

Zware valpartij in Giro

De eerste etappe van de Giro werd gekenmerkt door een lange vlucht van twee renners die onderweg de punten in de nevenklassementen pakten.

Maar deze koers was voorbestemd om een massasprint te worden. En zo draaide het ook uit. Alleen liep het in de slotkilometer grondig fout met een zware valpartij in de smalle laatste rechte lijn.

De renners gingen vlot over de 70 kilometer per uur, toen er een valpartij gebeurde. Het is nog afwachten of er zware verwondingen zijn bij de slachtoffers.

Overwinning voor Soudal Quick-Step

Met slechts goed tien renners werd er gesprint voor de zege. Paul Magnier van Soudal Quick-Step pakte de overwinning en de roze leiderstrui in deze openingsetappe.

Ook de komende twee dagen rijdt de Giro nog op Bulgaarse wegen. Hopelijk kan iedereen na de valpartij morgen weer starten in de tweede etappe.

Dylan Groenewegen reed over de finish met zijn arm in een vreemde positie. Afwachten of daar iets aan de hand is, maar dit hadden de Rockets helemaal niet verwacht. Ook Kaden Groves, met nummer 1, was bij de slachtoffers van de zware valpartij.

Reputatie van Gran Fondo helemaal om zeep door twee Italiaanse renners

