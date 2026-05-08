Nu De Lie vertrekt bij Lotto: verdwijnen de Belgische wielerploegen straks uit het peloton?

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Het Belgische wielrennen staat op een kantelpunt. Nu Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty gefusioneerd zijn en Team Flanders-Baloise op zoek moet naar extra middelen, rijst de vraag: hoe lang kunnen kleinere Belgische ploegen nog overleven?

België verliest terrein tegenover superteams

De kloof tussen de internationale topteams en kleinere Belgische ploegen wordt elk jaar groter. Teams als Visma Lease a Bike, UAE Team Emirates XRG en Red Bull-BORA-hansgrohe beschikken over budgetten en structuren waar Belgische ploegen nauwelijks nog tegenop kunnen.

Die ploegen investeren massaal in voeding, aerodynamica, data-analyse, hoogtestages en mentale begeleiding. Renners kiezen daardoor steeds vaker voor een omgeving waarin werkelijk alles rond prestatieoptimalisatie draait.

Dat maakt het voor Belgische teams moeilijk om talenten jarenlang aan boord te houden. Zodra een renner internationaal doorbreekt, volgt bijna automatisch interesse van grotere buitenlandse structuren.

Lotto zoekt schaalgrootte

Dat verklaart ook waarom Lotto en Intermarché-Wanty elkaar gevonden hebben. Belgische ploegen beseffen dat samenwerking noodzakelijk wordt om competitief te blijven tegenover de internationale mastodonten.

Lotto-Intermarché probeert tegelijk zijn Belgische identiteit te behouden. Met renners als Arnaud De Lie wou de ploeg een herkenbaar Belgisch uithangbord houden, maar ook hij trekt volgend seizoen elders heen.

Waar Belgische ploegen vroeger leefden van koerscultuur en familiale sfeer, draait het moderne wielrennen vandaag veel harder rond systemen en wetenschap. Dat voelen ze ook bij Soudal Quick-Step, nu ze met Remco Evenepoel hun grote uithangbord kwijt zijn.

Flanders-Baloise als alarmsignaal

De situatie bij Team Flanders-Baloise toont hoe kwetsbaar kleinere ploegen geworden zijn. Nu Vlaanderen zijn sponsoring afbouwt, moet de ploeg actief op zoek naar nieuwe financiële partners om haar toekomst veilig te stellen.

Dat is meer dan een lokaal probleem. Het legt bloot hoe moeilijk het geworden is om met beperkte middelen een professionele wielerploeg overeind te houden in een sport die almaar duurder wordt.

Nochtans vervullen net zulke ploegen een cruciale rol in de opleiding van jonge Belgische renners. Zonder die tussenstap zouden veel talenten nooit de kans krijgen om door te groeien naar WorldTour-niveau.

Verdwijnen ze echt?

Volledig verdwijnen zullen kleinere Belgische ploegen wellicht niet snel. België blijft te belangrijk als wielerland. Maar hun rol verandert wel fundamenteel. Steeds vaker dreigen ze opleidingsploegen te worden voor rijkere internationale teams.

De romantiek van de klassieke Vlaamse wielerploeg maakt plaats voor een harde economische realiteit waarin schaalgrootte, technologie en internationale sponsors bepalend zijn geworden. De vraag is dus niet alleen of kleine Belgische ploegen zullen verdwijnen, maar vooral of ze nog zelfstandig kunnen blijven bestaan in het moderne wielrennen.

Misschien worden ze in de toekomst wel een soort van satellietploeg van een groot wielerteam, zoals we dat in het voetbal ook meer en meer zien. Want schaalvergroting is het woord van de toekomst en ook het wielrennen zal daaraan niet kunnen ontsnappen.

