Twee maanden niet gekoerst, maar toch in de Giro: Alpecin-kopman Groves spreekt klare taal

Geen Mathieu van der Poel of Jasper Philipsen bij Alpecin-Premier Tech, maar wel Kaden Groves. De Australiër staat wel met twijfels aan de start, want hij heeft al enkele weken niet meer gekoerst.

Grote rondes en Kaden Groves, het is de voorbije jaren een bijzonder succesvol huwelijk. De Australiër reed in zijn carrière al zeven keer een grote ronde, zes keer won hij minstens één etappe.

Zijn negen laatste zeges boekte Groves ook in een grote ronde, met vorig jaar een etappe in de Giro en de Tour. Dit jaar moet de Australiër opnieuw voor succes zorgen voor Alpecin-Premier Tech in de Italiaanse grote ronde.

Knieblessure hield Groves uit de klassiekers

Sinds zijn opgave in Kuurne-Brussel-Kuurne op 1 maart heeft Kaden Groves niet meer gekoerst. In de Omloop Nieuwsblad kwam Groves ten val en vooral zijn knieschijf was daarbij geraakt. Dat ontwikkelde zich tot een wrijvingsblessure.

"Samen met de medische staf van het team hebben we besloten om een ​​tijdje rust te nemen en de klassiekers over te slaan", zegt Groves op de ploegwebsite. "Het was niet ideaal, maar het was de juiste beslissing."

Deze blessure had ook niets te maken met knieblessures uit het verleden van Groves, waardoor er weinig kans is op herval. De Australiër heeft zich de voorbije weken op hoogte voorbereid op de Giro, samen met zijn ploegmaats Alpecin-Premier Tech.





Groves mikt op roze trui, maar ziet ook sterke concurrenten

Groves kijkt al uit naar de eerste etappe, want er ligt een kans voor de sprinters op de roze trui. "Daar zullen we meteen voor gaan." Maar Groves beseft ook dat de concurrentie in de Giro bijzonder sterk zal zijn.

"Ik denk dat Jonathan Milan de grootste favoriet is voor zowel etappes als de puntentrui. Hij heeft hier al ervaring. Maar met renners als Magnier, Andresen, De Lie en een paar anderen, waaronder ikzelf, wordt het een erg sterk sprintveld."

Groves kan rekenen op een sterke trein van Alpecin-Premier Tech. "Edward Planckaert, Jensen Plowright en Jonas Geens zullen me ondersteunen in de sprints. Het is een goede mix en het is een groot verschil om ervaren renners erbij te hebben."