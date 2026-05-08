De Tour de France wordt steeds jonger, maar er is één grote uitzondering

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
Jonge renners winnen vandaag sneller dan ooit grote wedstrijden. Toch blijft de Tour de France een uitzondering: drie weken lang presteren vraagt nog altijd iets wat talent alleen niet kan oplossen.

Jong winnen is het nieuwe normaal

In het moderne wielrennen lijken jongeren almaar sneller klaar om grote wedstrijden te winnen. Renners van 21 of 22 jaar domineren vandaag zonder schroom klassiekers, rittenkoersen en zelfs monumenten. Tadej Pogacar won al de Tour de France op zijn 21e, terwijl Remco Evenepoel op jonge leeftijd wereldkampioen en winnaar van een grote ronde werd. Toch blijft één discipline opvallend moeilijk voor piepjonge renners: drie weken lang meedoen voor het eindklassement in de Tour.

Explosiviteit ontwikkelt sneller

Volgens inspanningsfysiologen is dat niet toevallig. Explosieve kwaliteiten — punch, korte klimacceleraties, tijdritvermogen — ontwikkelen zich vaak vroeger dan het vermogen om drie weken lang constant te presteren. Moderne trainingsmethodes, voedingsschema’s en vermogensdata maken jonge renners sneller competitief dan vroeger.

Dat verklaart waarom jonge renners tegenwoordig sneller een monument of zware eendagswedstrijd kunnen winnen. Koersen worden bovendien meer gecontroleerd, waardoor talent sneller rendeert. Ook ploegen durven jongeren vroeger verantwoordelijkheid geven dan tien jaar geleden.

Drie weken koers blijft een ander verhaal

Een grote ronde winnen vraagt echter méér dan pure wattages. Recuperatie wordt steeds belangrijker naarmate een wedstrijd langer duurt. Renners moeten omgaan met stress, slaapproblemen, media-aandacht en opeenvolgende zware bergetappes.

Daarom zien kenners nog altijd een verschil tussen “een talent zijn” en een ronde kunnen dragen. Philippe Gilbert wees daar recent nog op in La Dernière Heure toen hij sprak over jong talent Paul Seixas. Het grootste vraagteken is volgens hem niet het talent, maar “de capaciteit om inspanningen over drie weken te beheren”.

Ook renners als Florian Lipowitz tonen dat evolutie tijd vraagt. Eerst komen sterke ritten en topdagen, pas later volgt vaak de stabiliteit die nodig is voor een podium in Parijs.

Ervaring blijft cruciaal

Zelfs in een hypermoderne sport blijft ervaring dus doorslaggevend. Renners leren niet alleen beter doseren, maar ook slimmer omgaan met crisismomenten tijdens een grote ronde. Net daarom blijven klassementsrenners gemiddeld ouder dan klassieke specialisten of sprinters.

De wielersport wordt in het algemeen jonger, maar de Tour de France blijft één van de laatste disciplines waarin maturiteit nog altijd een doorslaggevende rol speelt. En dat zullen we normaal ook deze zomer opnieuw zien.

