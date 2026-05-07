Geen eerlijke sprint in Parijs-Roubaix? Van Aert gelooft ploegmaat van Pogacar niet

Wout van Aert deed alles goed op de piste van Roubaix en klopte Tadej Pogacar met overtuiging. Dat de wereldkampioen een lekke band had, volgens een ploegmaat van Pogacar, daar twijfelt Van Aert toch sterk aan.

Net voor de laatste bocht zette Wout van Aert zijn sprint in tegen Tadej Pogacar op de piste van Roubaix. Van Aert nam meteen enkele fietslengtes voorsprong en pakte zijn mooiste overwinning in zijn carrière.

Laatste kilometers Parijs-Roubaix maakte Van Aert vertraagd mee

Van Aert reed de perfecte sprint in Parijs-Roubaix, maar de laatste kilometers beleefde hij wel op een vreemde manier. Van Aert werd niet zenuwachtig en had ook niet door dat er mensen waren in de velodroom.

"Dat heb ik nooit eerder zo meegemaakt. Alles verliep precies vertraagd", zegt Van Aert bij Het Nieuwsblad. Van Aert wilde de sprint ook beginnen vanuit tweede positie en was daar heel hard op gefocust. Dat lukte ook gemakkelijk, want Pogacar probeerde niet om hem naar de kop te dwingen.

Van Aert gelooft lekke band van Pogacar niet

Of wist Pogacar ook dat hij eigenlijk geen kans had tegen Van Aert in de sprint? Volgens Antonio Morgado, ploegmaat van Pogacar, had de wereldkampioen last van een lekke band achteraan. Zelf zei Pogacar er niets over.

"Dat is het eerste dat ik daarvan hoor. Is dat geverifieerd nieuws? Zoals gezegd: ik heb de sprint heel vaak teruggezien en volgens mij lijkt hij niet lek te staan", zegt Van Aert dan ook zelf.