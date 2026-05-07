Geen Van Aert vs Van der Poel in 2030: veldrijden krijgt olympische dreun

De veldrijders mogen hun olympische droom voor 2030 opbergen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil op de Olympische Winterspelen uitsluitend sneeuw- en ijssporten.

De Internationale Wielerunie UCI en internationale atletiekbond World Athletics hebben lange tijd gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen van de Olympische Winterspelen in 2030.

Er was zelfs even sprake om het olympische charter aan te passen, want sporten op de Winterspelen moeten op ijs of sneeuw beoefend worden. Maar het IOC heeft de deur nu gesloten.

IOC sluit deur voor veldrijden op Winterspelen in 2030

"Er is geen ruimte voor zomersporten op de Winterspelen", zegt IOC-voorzitter Kirsty Coventry. "Het gaat enkel om sporten op sneeuw en ijs." Er moet in juni nog gestemd worden over het programma, maar veldrijden zal dus niet toegevoegd worden in 2030.

Daarmee lijkt er gehoor gegeven te zijn aan de kritiek van de Internationale Wintersportfederaties. In november vorig jaar spraken zij zich duidelijk uit tegen de toevoeging van veldrijden en veldlopen aan de Winterspelen.

Sporten zoals freeride skiën en ijsklimmen zouden wel nog kans maken om in 2030 op het programma te staan van Olympische Winterspelen. De veldrijders zullen dus nog moeten wachten op hun olympisch statuut.





Geen mooie afsluiter voor Van Aert en Van der Poel

Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die op de Winterspelen van 2030 allebei 36 jaar zouden zijn, zien zo een laatste kans op een olympische titel in het veld schieten.