Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Geen Van Aert vs Van der Poel in 2030: veldrijden krijgt olympische dreun
De veldrijders mogen hun olympische droom voor 2030 opbergen. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil op de Olympische Winterspelen uitsluitend sneeuw- en ijssporten.

De Internationale Wielerunie UCI en internationale atletiekbond World Athletics hebben lange tijd gelobbyd om veldrijden en veldlopen op het programma te krijgen van de Olympische Winterspelen in 2030. 

Er was zelfs even sprake om het olympische charter aan te passen, want sporten op de Winterspelen moeten op ijs of sneeuw beoefend worden. Maar het IOC heeft de deur nu gesloten. 

IOC sluit deur voor veldrijden op Winterspelen in 2030

"Er is geen ruimte voor zomersporten op de Winterspelen", zegt IOC-voorzitter Kirsty Coventry. "Het gaat enkel om sporten op sneeuw en ijs." Er moet in juni nog gestemd worden over het programma, maar veldrijden zal dus niet toegevoegd worden in 2030. 

Daarmee lijkt er gehoor gegeven te zijn aan de kritiek van de Internationale Wintersportfederaties. In november vorig jaar spraken zij zich duidelijk uit tegen de toevoeging van veldrijden en veldlopen aan de Winterspelen. 

Sporten zoals freeride skiën en ijsklimmen zouden wel nog kans maken om in 2030 op het programma te staan van Olympische Winterspelen. De veldrijders zullen dus nog moeten wachten op hun olympisch statuut. 

Geen mooie afsluiter voor Van Aert en Van der Poel

Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die op de Winterspelen van 2030 allebei 36 jaar zouden zijn, zien zo een laatste kans op een olympische titel in het veld schieten. 

Evenepoel rijdt geen rittenkoers meer voor de Tour: bondscoach onthult dé oorzaak

20:00
Cadeautje uitgedeeld aan Bredewold: Kopecky verklaart waarom ze ritzege wegschonk

LIVE KOERS: Geen twee op twee: Kopecky schenkt ritzege weg aan ploeggenote

18:00
Stevige klacht over José De Cauwer als co-commentator: "Kan NIET"

🎥 "Wat een kutsport": Van Schip haalt stevig uit naar de UCI na nieuwe diskwalificatie

16:30
Stunt hij ook in de Giro? Alec Segaert onthult zijn grote doel, maar krijgt ook andere taak

Zoals De Wolf: Van Aert beleefde "verschrikkelijk" moment na zege in Parijs-Roubaix

14:10
Slecht voorjaar van Soudal Quick-Step? CEO Foré weerlegt kritiek, maar voert druk op kopman op

Evenepoel zal twee maanden niet koersen: bondscoach ziet Van Aert als uitzondering op de regel

13:00
Twee maanden niet gekoerst, maar toch in de Giro: Alpecin-kopman Groves spreekt klare taal

Vingegaard blijft voorzichtig voor de Giro, maar moet wel iets toegeven over Campenaerts

11:15
Vingegaard spreekt zich uit over het gemis van vrouw Trine en hun kinderen en over rivaal Pogacar

🎥 Wout boven Mathieu gezet: "Belachelijk van Van der Poel en binnen tien jaar zal het nog belachelijk zijn"

09:45
Koers UPDATE: Kopecky zorgt dan toch met fraaie dubbelslag voor tweede Belgische zege van de dag

🎥 Begin er maar aan, Remco: geen tijd te verliezen want dat doet Pogacar ook niet

08:16
Enorm streng oordeel over Evenepoel en Lipowitz: "Ze spelen slechts tweede viool"

Walgelijke daad: vandalen vernielen kunstwerk Eddy Merckx en zorgen voor geschokte reacties

07:00
'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

06/05
Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

06/05
'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

06/05
Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

Walgelijke daad: vandalen vernielen kunstwerk Eddy Merckx en zorgen voor geschokte reacties

06/05
Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

06/05
Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing

06/05
Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

06/05
Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

06/05
Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

05/05
Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

