Vingegaard spreekt zich uit over het gemis van vrouw Trine en hun kinderen en over rivaal Pogacar

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Vingegaard spreekt zich uit over het gemis van vrouw Trine en hun kinderen en over rivaal Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard weet al wat het is om het geel te dragen. Het roze veroveren is het volgende doel. Dat betekent dat hij wel weer enkele weken afscheid moet nemen van vrouw en kinderen. Daarna volgt dan weer de strijd met eeuwige rivaal Tadej Pogacar.

Twee dagen voor de start van de Giro heeft de ploegenpresentatie al plaatsgevonden van de eerste grote ronde van het jaar. Jonas Vingegaard is torenhoog favoriet. Dat zou sowieso het geval zijn, maar dat geldt nog meer nadat verschillende andere klassementsmannen moesten afzeggen. De vraag lijkt niet of Vingegaard wint, maar of hij bedreigd kan worden.

De Vuelta heeft hij reeds op zijn palmares staan. Als hij de Giro wint, heeft hij nog eerder dan grote rivaal Pogacar de drie grote ronden gewonnen. Zou dat hem plezieren? Die vraag heeft hij voorgeschoteld gekregen in een interview in La Gazzetto dello Sport. "Deze hattrick bereiken is een doel voor mij... En dat is het", verzekert Vingegaard.

Vingegaard wil geschiedenis schrijven

Het gaat hem puur om zelf iets te bereiken wat zijn carrière nog mooier kan maken. "Het betekent een stukje geschiedenis schrijven. Tadej zal er ook in slagen, het is slechts een kwestie van tijd. Tadej is misschien wel de beste ooit. Maar ik heb hem al verslagen en ik heb er vertrouwen in dat ik het opnieuw kan", klinkt Vingegaard strijdvaardig.

Het hernieuwen van de strijd tussen die twee zal dan voor deze zomer zijn in de Tour. Eerst komt de Giro er dus aan. De Giro-deelname van Vingegaard betekent dat hij weer voor enige tijd verwijderd zal zijn van echtgenote Trine, dochtertje Frida en zoontje Hugo. Gaan ze hem volgen? "Tijdens de koers weet ik het nog niet."

Lees ook... 🎥 Begin er maar aan, Remco: geen tijd te verliezen want dat doet Pogacar ook niet

Gezin wacht op Vingegaard in Rome

Binnen drie weken staan ze hem sowieso op te wachten aan de aankomst. "Ik zal hen wel zien in Rome, ja." Het is normaal dat ik hen tijdens een grote ronde, die drie weken duurt, zo erg mis. Ze zijn mijn leven." Vooral echtgenote Trine Hansen is geen onbekende naam in het peloton. Ze is immers ook de manager van Vingegaard.

Vorig jaar gaf Trine vlak voor de start van de Tour een vlammend interview, waarin ze stelde dat de ploeg als enige doel de eindzege van Vingegaard zou mogen hebben. Ze wees zo onder andere met de vinger naar de ambities van Van Aert, die naast zijn werk voor Vingegaard in de Tour ook telkens het behalen van ritzeges nastreeft.

Trine Hansen en Riis kijken kritisch richting Visma

In België werd dan ook met grote ogen gekeken naar zulke beweringen. Toch is het een sentiment dat misschien wel breder leeft dan algemeen wordt aangenomen in Denemarken. Zo kreeg Trine na verloop van tijd bijvoorbeeld gelijk van Bjarne Riis. Die liet recent nog van zich horen door Vingegaard aan te moedigen van ploeg te veranderen.

In elk geval was het tijdens de Tour van 2025 een thema dat voor een ongemakkelijke situatie zorgde binnen Visma-Lease a Bike. Tussen Van Aert en Vingegaard zijn echter nooit geen problemen geweest. Zij zijn altijd goed overeen blijven komen. Het is in elk geval uitkijken of Trine zich tijdens de Giro en de Tour van dit jaar afzijdig houdt of niet.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jonas Vingegaard Rasmussen
Tadej Pogacar

Meer nieuws

🎥 Begin er maar aan, Remco: geen tijd te verliezen want dat doet Pogacar ook niet

🎥 Begin er maar aan, Remco: geen tijd te verliezen want dat doet Pogacar ook niet

16:50
🎥 Wout boven Mathieu gezet: "Belachelijk van Van der Poel en binnen tien jaar zal het nog belachelijk zijn"

🎥 Wout boven Mathieu gezet: "Belachelijk van Van der Poel en binnen tien jaar zal het nog belachelijk zijn"

18:55
Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

Van Aert sluit aardverschuiving in het moderne wielrennen niet uit

07:00
Grote vrees niet uitgekomen: Kopecky bewijst met dubbele verlossing dat ze ook heel goed gegokt heeft

Grote vrees niet uitgekomen: Kopecky bewijst met dubbele verlossing dat ze ook heel goed gegokt heeft

17:55
Koers UPDATE: Kopecky zorgt dan toch met fraaie dubbelslag voor tweede Belgische zege van de dag

Koers UPDATE: Kopecky zorgt dan toch met fraaie dubbelslag voor tweede Belgische zege van de dag

17:27
🎥 Van Aert denkt zelf ook wat van de enorme emoties bij mensen die hij totaal niet kent

🎥 Van Aert denkt zelf ook wat van de enorme emoties bij mensen die hij totaal niet kent

15:50
Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing

Neemt topper groot risico voor de Tour? Contador pakt uit met stevige waarschuwing

10:45
Enorm streng oordeel over Evenepoel en Lipowitz: "Ze spelen slechts tweede viool"

Enorm streng oordeel over Evenepoel en Lipowitz: "Ze spelen slechts tweede viool"

14:50
Walgelijke daad: vandalen vernielen kunstwerk Eddy Merckx en zorgen voor geschokte reacties

Walgelijke daad: vandalen vernielen kunstwerk Eddy Merckx en zorgen voor geschokte reacties

13:50
Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

Geen bedreiging voor Pogacar en Vingegaard: Bakelants verwacht iets anders van Seixas in de Tour

13:00
'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

'Grijpt Soudal Quick-Step naast hem? Revelatie Tom Crabbe (20) heeft mooie aanbieding op zak'

12:15
Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

Toon Aerts rijdt de Giro, Belgische ploegmaat moet om bizarre reden forfait geven

11:30
Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

Pauze van meer dan twee maanden: Evenepoel heeft daar meerdere redenen voor

10:00
Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

Twee grote gevaren voor Seixas in de Tour: Naesen verklaart waarom het net een voordeel is

09:00
Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

Schuld van Van der Poel? Van Aert beseft dat zijn ultieme droom bijna onhaalbaar is

08:15
'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

'De Lie heeft knoop over zijn toekomst doorgehakt, Van Eetvelt heeft opvallende aanbiedingen'

07:30
Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

Van Aert en Van der Poel gaan erop vooruit, ook heel goed nieuws voor ploegmaat/concurrent Evenepoel

05/05
Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

Geleerd van Remco? Red Bull-hoop heeft iets wat hij vroeger miste om in te zetten tegen Vingegaard

05/05
"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

"Daar zijn we voorlopig niets mee": Kopecky verbijt ontgoocheling, plannen van haar ploeg in de war gestuurd

05/05
Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

Totaal geen zin bij Ruben Van Gucht om te veralgemenen: "Kijk naar Mathieu van der Poel"

05/05
"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

"Typisch Frans": Tourdebuut Seixas is veel meer dan een sportief gevaar voor Pogacar en Vingegaard

05/05
Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

Koers UPDATE: Alweer dubbele frustratie voor Lotte Kopecky na nieuwe tweede plaats

05/05
Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

Gilbert neemt het op voor Evenepoel na verrassende keuze om geweer van schouder te veranderen

05/05
Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

Van Aert even stevig geschrokken: "Je denkt: er zal toch niets zijn met de kinderen?"

05/05
Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

Jakobsen heeft na alle pech (onder andere bij Soudal Quick-Step) nu heuglijk nieuws om mee te delen

05/05
Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

Buikgriep na de Omloop: hielp dat Van Aert aan zege in Parijs-Roubaix?

05/05
De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

De Lie komt met onwaarschijnlijke uitleg waarom hij vroeger opstapt in de Giro

05/05
Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

Jan Bakelants ziet plots heel erg slecht nieuws voor Remco Evenepoel

05/05
Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set Naast de fiets

Ruben Van Gucht spreekt klare taal over de stevige prijs van zijn DJ-set

05/05
🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

🎥 Van Aert doet verhaal van gek filmpje dat hij kreeg na zege in Parijs-Roubaix

05/05
Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

Arnaud De Lie mist deadline bij Lotto-Intermarché en dat heeft stevige gevolgen

05/05
Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

Na vijf maanden eerste koers uitgereden: aanwinst Visma-Lease a Bike komt met verklaring

05/05
Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

Kopecky haalt scherp uit naar jury en reageert op zege van Bossuyt

04/05
🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

🎥 "Uitstekende motivatie": Wout van Aert geeft unieke inkijk in zijn mancave

04/05
Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

Bossuyt geeft haar visie over botsing met Kopecky én zal ook actie ondernemen

04/05
🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

🎥 In de Tour ook een uitdager? Lipowitz zag iets opvallend bij Pogacar in slotrit in Romandië

04/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Remco Evenepoel Lotte Kopecky Tadej Pogacar Arnaud De Lie Jonas Vingegaard Rasmussen Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Jonathan Milan Jan Ullrich Fabio Jakobsen Philippe Gilbert Van Eetvelt Lennert Marianne Vos Oliver Naesen Alberto Contador Velasco Emiel Verstrynge Toon Aerts Andreas Lund Andresen Eddy Merckx

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved