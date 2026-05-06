Vingegaard spreekt zich uit over het gemis van vrouw Trine en hun kinderen en over rivaal Pogacar

Jonas Vingegaard weet al wat het is om het geel te dragen. Het roze veroveren is het volgende doel. Dat betekent dat hij wel weer enkele weken afscheid moet nemen van vrouw en kinderen. Daarna volgt dan weer de strijd met eeuwige rivaal Tadej Pogacar.

Twee dagen voor de start van de Giro heeft de ploegenpresentatie al plaatsgevonden van de eerste grote ronde van het jaar. Jonas Vingegaard is torenhoog favoriet. Dat zou sowieso het geval zijn, maar dat geldt nog meer nadat verschillende andere klassementsmannen moesten afzeggen. De vraag lijkt niet of Vingegaard wint, maar of hij bedreigd kan worden.

De Vuelta heeft hij reeds op zijn palmares staan. Als hij de Giro wint, heeft hij nog eerder dan grote rivaal Pogacar de drie grote ronden gewonnen. Zou dat hem plezieren? Die vraag heeft hij voorgeschoteld gekregen in een interview in La Gazzetto dello Sport. "Deze hattrick bereiken is een doel voor mij... En dat is het", verzekert Vingegaard.

Vingegaard wil geschiedenis schrijven

Het gaat hem puur om zelf iets te bereiken wat zijn carrière nog mooier kan maken. "Het betekent een stukje geschiedenis schrijven. Tadej zal er ook in slagen, het is slechts een kwestie van tijd. Tadej is misschien wel de beste ooit. Maar ik heb hem al verslagen en ik heb er vertrouwen in dat ik het opnieuw kan", klinkt Vingegaard strijdvaardig.

🇳🇱 The final team to take center stage, and what a team. Last year, Simon Yates shocked the world.

In 2026, the Bees are putting the Trofeo Senza Fine back on the line.

But now, the leader is Danish, he's discovering il #GirodItalia, and his name is Jonas Vingegaard 🫡 pic.twitter.com/6JpXDh7H44 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 6, 2026

Het hernieuwen van de strijd tussen die twee zal dan voor deze zomer zijn in de Tour. Eerst komt de Giro er dus aan. De Giro-deelname van Vingegaard betekent dat hij weer voor enige tijd verwijderd zal zijn van echtgenote Trine, dochtertje Frida en zoontje Hugo. Gaan ze hem volgen? "Tijdens de koers weet ik het nog niet."



Gezin wacht op Vingegaard in Rome

Binnen drie weken staan ze hem sowieso op te wachten aan de aankomst. "Ik zal hen wel zien in Rome, ja." Het is normaal dat ik hen tijdens een grote ronde, die drie weken duurt, zo erg mis. Ze zijn mijn leven." Vooral echtgenote Trine Hansen is geen onbekende naam in het peloton. Ze is immers ook de manager van Vingegaard.

Vorig jaar gaf Trine vlak voor de start van de Tour een vlammend interview, waarin ze stelde dat de ploeg als enige doel de eindzege van Vingegaard zou mogen hebben. Ze wees zo onder andere met de vinger naar de ambities van Van Aert, die naast zijn werk voor Vingegaard in de Tour ook telkens het behalen van ritzeges nastreeft.

Trine Hansen en Riis kijken kritisch richting Visma

In België werd dan ook met grote ogen gekeken naar zulke beweringen. Toch is het een sentiment dat misschien wel breder leeft dan algemeen wordt aangenomen in Denemarken. Zo kreeg Trine na verloop van tijd bijvoorbeeld gelijk van Bjarne Riis. Die liet recent nog van zich horen door Vingegaard aan te moedigen van ploeg te veranderen.

In elk geval was het tijdens de Tour van 2025 een thema dat voor een ongemakkelijke situatie zorgde binnen Visma-Lease a Bike. Tussen Van Aert en Vingegaard zijn echter nooit geen problemen geweest. Zij zijn altijd goed overeen blijven komen. Het is in elk geval uitkijken of Trine zich tijdens de Giro en de Tour van dit jaar afzijdig houdt of niet.