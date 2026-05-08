Vertrekt hij bij Visma-Lease a Bike? Vingegaard antwoordt kort en krachtig

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Jonas Vingegaard heeft nog een contract tot eind 2028 bij Visma-Lease a Bike, maar toch wordt de Deen gelinkt aan een transfer. Zelf ontkent Vingegaard echter dat hij op weg zou zijn naar Netcompany-Ineos, dat onlangs een nieuwe Deense sponsor aankondigde.

Enkel van zichzelf lijkt Jonas Vingegaard de Giro te kunnen verliezen. De Deen is topfavoriet, onder meer door de afwezigheid van heel wat toppers. Voor Vingegaard zelf is de Giro alvast een groot doel. 

Als hij de Italiaanse grote ronde wint, dan wordt Vingegaard de achtste renner ooit die de drie grote rondes zou winnen. Onder meer Eddy Merckx, Alberto Contador, Vincenzo Nibali en Chris Froome deden het hem al voor. 

Transfergeruchten over Vingegaard en Netcompany-Ineos

Met eindwinst in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië op zak kende Vingegaard ook een vlekkeloze voorbereiding. Wat de afgelopen weken wel onverwacht opdook, waren geruchten over een transfer van de Deen. 

INEOS Grenadiers vond met het Deense technologiebedrijf Netcompany een nieuwe hoofdsponsor, vanaf de Giro heet de ploeg ook Netcompany-Ineos. Het Deense bedrijf zou in een periode van vijf jaar zo'n 100 miljoen euro in de ploeg pompen. 

Het doel van Netcompany-Ineos is ook om opnieuw de Tour de France te winnen. Vingegaard komt dan als Deen automatisch in beeld, ook al heeft hij nog een contract tot eind 2028 bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike. 

Vingegaard ontkent contacten met Netcompany-Ineos

Vingegaard zelf drukt de geruchten de kop in. "Ik heb het gevoel dat ik praktisch al getekend heb. Maar nee, ik heb nog niet met ze gesproken", zegt Vingegaard aan het Deense Feltet.

De manager van Vingegaard was onlangs wel aanwezig bij de voorstelling van een app van zijn vrouw Trine.. Vingegaard ontkent ook dat zijn aanwezigheid er was om een transfer te bespreken. 

"Nee, dat was niet het geval. Hij was daar om ons te steunen. Dus nee, ik heb niet met Netcompany gesproken", stelt de Deen. Een transfer lijkt er dus niet te komen, al had Bjarne Riis het wel graag zien gebeuren. 

Riis ziet Netcompany-Ineos als ideale nieuwe ploeg

Riis vindt dat Visma-Lease a Bike niet meer sterk genoeg is om Vingegaard aan winst in de Tour te helpen. Volgens Riis is Netcompany-Ineos dan ook de geschikte ploeg om de Deen weer echt de strijd te laten aangaan met Pogacar. 

